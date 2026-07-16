Avant le match Angleterre-Argentine, l’ancien défenseur anglais et actuel commentateur Gary Neville avait ainsi jugé les deux défenseurs centraux de la Selección, Cristian Romero et Lisandro Martínez : « C’est la meilleure des pires paires de défenseurs centraux au monde. À eux deux, ils offrent un but par match. »
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Romero répond à Neville : « Les Anglais parlent d'abord, nous, on agit sur le terrain. Quand je prendrai ma retraite, je ne serai pas aussi bête. »
LA RÉPLIQUE DE ROMERO
Après la demi-finale de la Coupe du monde, remportée 2-1 par l’Argentine, Romero, interrogé par DSport, a réglé ses comptes : « On était déterminés, car on a beaucoup parlé ; en Angleterre, on a beaucoup parlé avant le match, alors on veut leur dire bonjour et leur envoyer une grosse accolade. Ils doivent être ravis. »
« J’espère qu’à la fin de ma carrière, je n’aurai pas l’inconscience d’aller critiquer un joueur. On entre sur la pelouse pour donner le meilleur de soi-même, et parfois ça marche, parfois non. Nous sommes heureux d’être en finale et d’écrire l’histoire », conclut le défenseur de Tottenham.
Concernant Lisandro
Son coéquipier Lisandro Martinez enfonce le clou : « On a l'habitude. Ils aiment parler de nous, nous, on répond sur le terrain. »
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