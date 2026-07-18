Romelu Lukaku vers la MLS ? L’Ajax et Monaco vont devoir rivaliser avec des clubs américains pour recruter l’attaquant, dont le départ de Naples semble imminent

Selon Tuttosport, l’avenir de Romelu Lukaku pourrait s’écrire hors d’Europe, la MLS apparaissant comme une option crédible pour l’attaquant belge. Le New York City FC aurait coché son nom en vue d’un recrutement phare, ses prestations lors de la Coupe du monde ayant renforcé son attrait.

Naples envisagerait de céder l’attaquant afin de soulager sa masse salariale et de renforcer l’effectif sous la houlette de Massimiliano Allegri. L’international belge est actuellement en vacances après ses engagements avec les Diables Rouges, tandis que ses agents examinent les différentes options. Des clubs européens restent sur les rangs, mais la forte appétence américaine pourrait bien rebattre les cartes de ce mercato.







