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Romelu Lukaku vers la MLS ? L’Ajax et Monaco vont devoir rivaliser avec des clubs américains pour recruter l’attaquant, dont le départ de Naples semble imminent
La MLS entre dans la course pour Lukaku
Selon Tuttosport, l’avenir de Romelu Lukaku pourrait s’écrire hors d’Europe, la MLS apparaissant comme une option crédible pour l’attaquant belge. Le New York City FC aurait coché son nom en vue d’un recrutement phare, ses prestations lors de la Coupe du monde ayant renforcé son attrait.
Naples envisagerait de céder l’attaquant afin de soulager sa masse salariale et de renforcer l’effectif sous la houlette de Massimiliano Allegri. L’international belge est actuellement en vacances après ses engagements avec les Diables Rouges, tandis que ses agents examinent les différentes options. Des clubs européens restent sur les rangs, mais la forte appétence américaine pourrait bien rebattre les cartes de ce mercato.
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À ce stade, aucun club n’a encore formulé d’offre officielle.
Plusieurs clubs surveillent de près la situation de l’attaquant. L’Ajax et Monaco ont déjà effectué des premières démarches, mais n’ont pas encore entamé de négociations officielles. Tout accord dépendra vraisemblablement de l’acceptation par Lukaku d’une baisse de ses émoluments, son salaire actuel à Naples s’élevant, selon certaines sources, à environ 12 millions d’euros bruts par saison.
Fenerbahçe suit également de près la situation de l’attaquant, même si la récente signature de Mason Greenwood pourrait limiter sa capacité à recruter un autre avant-poste de premier plan. Enfin, les rumeurs liant Beşiktaş à Lukaku se sont apaisées.
Le Napoli cherche une solution définitive.
Naples souhaite finaliser une vente définitive pour libérer des liquidités et éviter une longue saga de transfert avant le début de la Serie A. Si Lukaku séduit encore en Europe, son salaire demeure un obstacle majeur. Le président Aurelio De Laurentiis refuse de baisser l’évaluation du club, malgré la nécessité de sortir le salaire de l’attaquant des comptes. Selon *Il Mattino*, un maintien à Naples paraît peu probable, à moins que l'attaquant ne consente à une baisse de salaire ou ne convainque Allegri de son statut d'homme clé de l'effectif.
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L'avenir de Lukaku reste en suspens
Le Napoli a déjà entamé sa préparation d’avant-saison sans Lukaku à l’entraînement. Si une offre satisfaisante venait à être formulée par la MLS ou l’un de ses prétendants européens, le club italien devrait donner son feu vert au transfert. Lukaku doit désormais décider s’il souhaite poursuivre sa carrière dans le football européen ou entamer un nouveau chapitre ailleurs.
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