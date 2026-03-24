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Romelu Lukaku se retire de la sélection belge pour les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique
L'attaquant privilégie sa préparation physique plutôt que ses obligations internationales
Selon ESPN, Lukaku ne traversera pas l'Atlantique pour les prochains matchs. L'attaquant a connu une saison difficile, fortement perturbée par des problèmes physiques qui ont limité son temps de jeu en club. Plutôt que d'entreprendre un voyage éprouvant en Amérique du Nord, il a choisi de suivre des séances d'entraînement supplémentaires à Naples. La fédération belge a confirmé mardi que le buteur chevronné préférait profiter de la trêve internationale actuelle pour travailler sa condition physique plutôt que de rejoindre la sélection nationale.
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Le meilleur buteur de l'histoire laisse un vide immense
La perte de son meilleur buteur de tous les temps représente un défi tactique de taille pour l'entraîneur Rudi Garcia, alors qu'il met la dernière main aux préparatifs pour l'été. Avec un total impressionnant de 89 buts en 124 sélections depuis ses débuts à seulement 16 ans, le joueur de 32 ans reste un pilier irremplaçable. Son absence se fera cruellement sentir face à des adversaires redoutables, d'autant plus qu'il a fait ses preuves sur la scène internationale. Cependant, l'équipe d'encadrement reconnaît qu'il est absolument essentiel de laisser à l'attaquant le temps nécessaire pour se remettre, en privilégiant sa disponibilité à long terme plutôt que les matchs amicaux immédiats.
Deux milieux de terrain forfait pour des raisons physiques
Le forfait de la star de Naples vient aggraver un casse-tête de sélection déjà bien réel, alors que l'équipe est déjà confrontée à une petite crise de blessures. Lundi, la fédération a révélé que le milieu de terrain du Club Bruges Hans Vanaken et l'ailier d'Arsenal Leandro Trossard étaient également gênés par des problèmes physiques et ne feraient pas le déplacement. Les deux joueurs avaient initialement été convoqués par Garcia vendredi dans une sélection de 28 joueurs. Expliquant leur absence, la Fédération belge de football a déclaré que cette décision « leur permettra de poursuivre leur rééducation dans des conditions optimales », ce qui affaiblit considérablement l'équipe avant son voyage outre-Atlantique.
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Les défis de la Belgique à la Coupe du monde l'attendent
Après leurs matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique, les Diables Rouges vont désormais se concentrer pleinement sur la Coupe du monde qui approche à grands pas. Versés dans le groupe G, les Belges devront disputer une série de matches de haut niveau à partir de la mi-juin. Ils débuteront leur campagne contre l’Égypte le 15 juin, avant d’affronter l’Iran exactement six jours plus tard. Leur dernier match de la phase de groupes les opposera à la Nouvelle-Zélande le 27 juin. Pour venir à bout de ces adversaires internationaux très variés, il faudra une équipe en pleine forme et soudée, ce qui explique pourquoi le staff technique gère actuellement la préparation physique des joueurs avec une extrême prudence.