Romelu Lukaku se retire de la sélection belge pour les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique

Après leurs matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique, les Diables Rouges vont désormais se concentrer pleinement sur la Coupe du monde qui approche à grands pas. Versés dans le groupe G, les Belges devront disputer une série de matches de haut niveau à partir de la mi-juin. Ils débuteront leur campagne contre l’Égypte le 15 juin, avant d’affronter l’Iran exactement six jours plus tard. Leur dernier match de la phase de groupes les opposera à la Nouvelle-Zélande le 27 juin. Pour venir à bout de ces adversaires internationaux très variés, il faudra une équipe en pleine forme et soudée, ce qui explique pourquoi le staff technique gère actuellement la préparation physique des joueurs avec une extrême prudence.