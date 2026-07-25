Getty Images Sport
Traduit par
Romelu Lukaku refuse de jouer un rôle de second plan à Naples, son agent ayant clairement indiqué que le Belge ne resterait pas dans un club où il ne se sent pas « le bienvenu »
Lukaku refuse le rôle de remplaçant
L'agent de Lukaku, Pastorello, a affirmé que l'attaquant belge ne se contentera pas d'un rôle de remplaçant au Napoli pour la saison 2026-2027. S’exprimant sur Sky Sport Italia, il a souligné l’incertitude qui entoure l’avenir du joueur, lequel entame la dernière année de son contrat au Stadio Maradona. Lukaku a manqué la quasi-totalité de l’exercice 2025-2026 après une grave blessure musculaire survenue lors de la préparation estivale, ne cumulant que 64 minutes de temps de jeu avec son club.
- LaPresse
Un agent dénonce la hiérarchie rigide
Le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, ayant récemment admis que le club devait discuter de la suite avec Lukaku à son retour de vacances, Pastorello a été interrogé directement pour savoir si le Belge accepterait d’être remplaçant pour la saison 2026-2027. Il a répondu : « Évidemment que non. C’est un joueur extraordinaire, et il l’a prouvé. C’est l’un des attaquants les plus prolifiques au monde. Il nous est difficile d’accepter une telle situation.
Il y aura bien sûr une hiérarchie initiale, mais au final, c’est ce qui se passe sur le terrain qui sera déterminant. Derrière les propos de Manna, il pourrait également y avoir des considérations financières, étant donné que le club compte deux attaquants de très haut niveau. »
Concernant une éventuelle prolongation de contrat ou une revalorisation salariale, l’agent a ajouté : « Proposer une prolongation entraîne des coûts supplémentaires. Il ne s’agit pas uniquement du salaire. Romelu a mérité ce niveau de contrat au vu de sa carrière. Peut-être n’est-il pas encore temps d’étaler sa rémunération sur une période plus longue. »
Il a conclu : « La saison dernière n’était pas entièrement de sa faute. S’il avait pu rester s’entraîner là où il le souhaitait, il serait peut-être revenu plus tôt et aurait joué un rôle majeur lors de la Coupe du monde, ce qu’il a d’ailleurs fini par faire. Romelu n’est pas du genre à rester là où on ne veut pas de lui. Une stratégie de club peut être tout à fait légitime. »
Le marché des attaquants reste atone.
Les propos de Pastorello mettent en lumière une tension croissante alors que le Napoli traverse une situation délicate au niveau de son attaque. Les relations entre les deux parties s’étaient déjà tendues en mars dernier, lorsque Lukaku avait provoqué la colère du club en restant en Belgique pour s’entraîner de son propre chef sans autorisation officielle. La situation s’est encore compliquée suite à l’arrivée de Lorenzo Lucca, qui risque de créer un engorgement coûteux d’attaquants de haut niveau au sein de l’effectif.
- AFP
Les discussions à venir devront attendre son retour.
Tout éventuel transfert de l’attaquant dépendra étroitement de l’évolution du marché mondial des buteurs, actuellement au point mort. Naples doit donc définir rapidement sa stratégie dès le retour de Lukaku, sous peine de perdre l’attaquant de 33 ans gratuitement en fin de contrat l’été prochain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles