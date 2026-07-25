Romelu Lukaku refuse de jouer un rôle de second plan à Naples, son agent ayant clairement indiqué que le Belge ne resterait pas dans un club où il ne se sent pas « le bienvenu »

Le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, ayant récemment admis que le club devait discuter de la suite avec Lukaku à son retour de vacances, Pastorello a été interrogé directement pour savoir si le Belge accepterait d’être remplaçant pour la saison 2026-2027. Il a répondu : « Évidemment que non. C’est un joueur extraordinaire, et il l’a prouvé. C’est l’un des attaquants les plus prolifiques au monde. Il nous est difficile d’accepter une telle situation.

Il y aura bien sûr une hiérarchie initiale, mais au final, c’est ce qui se passe sur le terrain qui sera déterminant. Derrière les propos de Manna, il pourrait également y avoir des considérations financières, étant donné que le club compte deux attaquants de très haut niveau. »

Concernant une éventuelle prolongation de contrat ou une revalorisation salariale, l’agent a ajouté : « Proposer une prolongation entraîne des coûts supplémentaires. Il ne s’agit pas uniquement du salaire. Romelu a mérité ce niveau de contrat au vu de sa carrière. Peut-être n’est-il pas encore temps d’étaler sa rémunération sur une période plus longue. »

Il a conclu : « La saison dernière n’était pas entièrement de sa faute. S’il avait pu rester s’entraîner là où il le souhaitait, il serait peut-être revenu plus tôt et aurait joué un rôle majeur lors de la Coupe du monde, ce qu’il a d’ailleurs fini par faire. Romelu n’est pas du genre à rester là où on ne veut pas de lui. Une stratégie de club peut être tout à fait légitime. »