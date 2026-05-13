Romelu Lukaku quitte à nouveau Naples alors que le club de Serie A attend une offre cet été, alors qu'il poursuit sa convalescence après une blessure

Selon La Gazzetta dello Sport, Lukaku et Naples se sont mis d’accord : l’attaquant quitte le centre d’entraînement du club pour retourner en Belgique. Il achèvera sa convalescence au centre technique de l’équipe nationale, une démarche destinée à optimiser sa préparation avant la Coupe du monde. Contrairement aux précédents contentieux sur ses déplacements, ce départ a été approuvé par la direction du club afin d’éviter de nouvelles tensions internes.

Cette décision traduit un apaisement entre le joueur et les Partenopei : une tentative similaire en mars avait entraîné une amende et des relations tendues, mais la situation s’est désormais normalisée. Club et joueur entretiennent désormais une coopération pragmatique, conscients de la nécessité de préserver leurs intérêts communs en vue du mercato estival, qui devra clarifier l’avenir de l’attaquant.