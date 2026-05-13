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Romelu Lukaku quitte à nouveau Naples alors que le club de Serie A attend une offre cet été, alors qu'il poursuit sa convalescence après une blessure
Une pause stratégique pour favoriser la récupération d’une blessure
Selon La Gazzetta dello Sport, Lukaku et Naples se sont mis d’accord : l’attaquant quitte le centre d’entraînement du club pour retourner en Belgique. Il achèvera sa convalescence au centre technique de l’équipe nationale, une démarche destinée à optimiser sa préparation avant la Coupe du monde. Contrairement aux précédents contentieux sur ses déplacements, ce départ a été approuvé par la direction du club afin d’éviter de nouvelles tensions internes.
Cette décision traduit un apaisement entre le joueur et les Partenopei : une tentative similaire en mars avait entraîné une amende et des relations tendues, mais la situation s’est désormais normalisée. Club et joueur entretiennent désormais une coopération pragmatique, conscients de la nécessité de préserver leurs intérêts communs en vue du mercato estival, qui devra clarifier l’avenir de l’attaquant.
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Éviter une catastrophe financière
Naples est parfaitement conscient que Lukaku représente un atout économique majeur. Ayant investi massivement dans cet attaquant, le club souhaite éviter une perte financière considérable dans ses comptes s’il venait à partir dans des conditions conflictuelles. En lui permettant de se remettre dans un environnement familier, il espère préserver sa valeur marchande en vue d’un éventuel départ définitif dans les mois à venir.
La direction du Stadio Diego Armando Maradona guette donc la proposition idéale. Alors que la saison européenne touche à son terme, des marques d’intérêt devraient se concrétiser sur plusieurs marchés, notamment la Super Lig turque et la Pro League saoudienne. L’objectif de Naples est de dénicher un repreneur capable d’absorber le salaire élevé de l’attaquant et d’offrir un montant de transfert suffisant pour limiter leur perte financière.
Un héritage en demi-teinte à Naples
Malgré l’incertitude actuelle, le passage de Lukaku à Naples a été couronné de succès. Il a joué un rôle central dans l’histoire récente du club, inscrivant 14 buts lors de la campagne victorieuse qui a permis au club de remporter le Scudetto. Sa puissance et son efficacité devant le but étaient exactement ce dont l’équipe avait besoin dans sa course au titre, ce qui lui a valu une place dans le cœur de nombreux supporters avant que les blessures ne viennent freiner sa progression.
La saison 2025-2026, en revanche, s’est transformée en cauchemar. Victime d’une grave blessure mi-août 2025, l’ancien attaquant de Chelsea et de l’Inter n’a disputé qu’une heure de jeu. Entré en jeu contre Vérone, il a marqué à la 95e minute, mais cette éclaircie statistique ne dissimule pas une campagne marquée par la frustration et les passages répétés à l’infirmerie.
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En vue d’un départ cet été
Le chapitre Lukaku est désormais clos : Naples va terminer la saison sans l’attaquant belge. Deuxième de Serie A avec 70 points, le club napolitain ne possède qu’une avance de trois unités sur la Roma, cinquième, à deux journées de la fin. Chaque rencontre devient donc décisive dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.