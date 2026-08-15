Romelu Lukaku promet aux supporters de Fenerbahçe plus que des buts après avoir bouclé son transfert

S’exprimant lors de sa présentation officielle sur la chaîne YouTube de Fenerbahçe, la recrue estivale a exposé son ambition d’apprendre rapidement la langue : « Je pense que je commencerai les cours lundi. Je veux apprendre le turc. Dans chaque club où j’ai joué, j’ai toujours voulu pouvoir parler aux gens. J’espère pouvoir parler turc dans trois à quatre mois. Ce ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux. »

Il a également fait part de son soulagement d’avoir enfin bouclé ce transfert, ajoutant : « Vous savez, j’attends cela depuis un mois, en fait. C’est un honneur d’être ici, c’est quelque chose que je voulais depuis longtemps. »