Anadolu Agency
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Romelu Lukaku promet aux supporters de Fenerbahçe plus que des buts après avoir bouclé son transfert
L’attaquant polyglotte relève le défi
Au-delà de son palmarès bien établi de buteur prolifique dans les compétitions les plus relevées d'Europe, Lukaku est largement réputé pour ses remarquables aptitudes linguistiques en dehors des terrains. L'attaquant chevronné parle couramment sept langues : le néerlandais, le français, l'anglais, le lingala, l'espagnol, l'italien et le portugais. Déterminé à s'intégrer sans heurt à la culture du football turc, le Belge est désireux de maîtriser la langue locale afin de tisser des liens plus étroits avec ses coéquipiers, le personnel du club et la passionnée base de supporters d'Istanbul.
- Belga
La recrue estivale privilégie la communication
S’exprimant lors de sa présentation officielle sur la chaîne YouTube de Fenerbahçe, la recrue estivale a exposé son ambition d’apprendre rapidement la langue : « Je pense que je commencerai les cours lundi. Je veux apprendre le turc. Dans chaque club où j’ai joué, j’ai toujours voulu pouvoir parler aux gens. J’espère pouvoir parler turc dans trois à quatre mois. Ce ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux. »
Il a également fait part de son soulagement d’avoir enfin bouclé ce transfert, ajoutant : « Vous savez, j’attends cela depuis un mois, en fait. C’est un honneur d’être ici, c’est quelque chose que je voulais depuis longtemps. »
L’héritage personnel inspire la motivation
Le lien affectif de Lukaku avec la Turquie vient de son défunt père, qui a évolué dans le pays dans les années 1990 : « Il a joué en Turquie en 1996. C'est pour cela que ce magnifique pays est une seconde maison pour moi. Je me souviens encore très bien de cette période. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais devenir footballeur professionnel. »
Il a ensuite évoqué les remarquables liens familiaux qui le rattachent à son nouveau club : « Mon frère [Jordan] a aussi joué ici. Le dernier but de mon père en Turquie a d'ailleurs été inscrit contre Fener. Et le seul match que j'ai joué en Turquie auparavant, c'était dans ce stade même. Jouer pour Fenerbahçe, c'est quelque chose dont j'avais besoin. »
- Anadolu Agency
Les tests des barrages européens se profilent
L’attaquant expérimenté est désormais en course contre la montre pour retrouver sa meilleure condition physique, ce qui le rend incertain pour le match d’ouverture de Süper Lig, samedi soir, sur la pelouse de Genclerbirligi. Fenerbahce portera ensuite son attention sur une exigeante première manche de barrage de Ligue des champions contre le club français de l’Olympique Lyon. Alors que des questions subsistent sur son état de préparation général, il reste à voir à quelle vitesse le Belge pourra s’intégrer et mener l’attaque lors d’un début de saison éprouvant.
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