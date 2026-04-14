Au cœur du conflit, un désaccord sur la gestion des problèmes physiques de l’attaquant. Après s’être retiré de la sélection belge, il a préféré consulter un médecin indépendant plutôt que de rentrer en Italie pour passer des examens. Ce manque de confiance perçu a profondément irrité les champions de Serie A. La direction napolitaine se sent méprisée et estime que son comportement constitue une violation du protocole.

Le directeur sportif Manna a clairement exprimé la position du club avant la récente victoire 1-0 contre l'AC Milan : « Romelu s'est rendu en Belgique pour ses obligations internationales, a connu un léger contretemps avec une blessure et a préféré rester là-bas pour s'entraîner, contrairement à ce que nous lui avions demandé. Personne ne l'aurait empêché de travailler avec ses médecins, mais nous voulions en discuter à Naples, et cela n'a pas eu lieu. Nous en sommes mécontents. L’intégrité, le respect et la valeur du groupe priment sur tout le reste. En parler maintenant est superflu, car Romelu n’est pas là. Il travaille en Belgique. Je pense et j’espère qu’il reviendra d’ici une semaine. Mais il sait qu’il y aura des conséquences. »