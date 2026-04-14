Getty Images Sport
Traduit par
Romelu Lukaku pourrait-il encore revenir ? Selon toute vraisemblance, l’attaquant belge est écarté du groupe napolitain pour le reste de la saison en raison de ses problèmes de blessures à répétition
Rupture des relations à Castel Volturno
Selon La Repubblica, la relation entre Lukaku et Naples a atteint un point de rupture : l’attaquant, attendu au centre d’entraînement de Castel Volturno après la trêve internationale, a vu son retour repoussé au 20 avril et pourrait même être écarté du groupe pour le reste de la saison. Au cœur d’une saison déjà compromise par une lésion aux ischio-jambiers qui l’a contraint à seulement quelques apparitions, l’attaquant a préféré rester à Anvers pour soigner une tendinite de la hanche récemment diagnostiquée. Naples a réagi avec fermeté, publiant un communiqué promettant de « prendre les mesures disciplinaires appropriées, ainsi que de déterminer si le joueur continuera à s’entraîner avec l’équipe pour une durée indéterminée ».
Selon un nouveau article de La Repubblica, Lukaku doit désormais revenir la semaine prochaine et rencontrer l’entraîneur Antonio Conte ainsi que le directeur sportif Giovanni Manna mardi, dans ce qui s’annonce comme sa dernière chance de sauver sa carrière napolitaine.
- Getty Images Sport
La série de blessures qui a entraîné l’exclusion
Au cœur du conflit, un désaccord sur la gestion des problèmes physiques de l’attaquant. Après s’être retiré de la sélection belge, il a préféré consulter un médecin indépendant plutôt que de rentrer en Italie pour passer des examens. Ce manque de confiance perçu a profondément irrité les champions de Serie A. La direction napolitaine se sent méprisée et estime que son comportement constitue une violation du protocole.
Le directeur sportif Manna a clairement exprimé la position du club avant la récente victoire 1-0 contre l'AC Milan : « Romelu s'est rendu en Belgique pour ses obligations internationales, a connu un léger contretemps avec une blessure et a préféré rester là-bas pour s'entraîner, contrairement à ce que nous lui avions demandé. Personne ne l'aurait empêché de travailler avec ses médecins, mais nous voulions en discuter à Naples, et cela n'a pas eu lieu. Nous en sommes mécontents. L’intégrité, le respect et la valeur du groupe priment sur tout le reste. En parler maintenant est superflu, car Romelu n’est pas là. Il travaille en Belgique. Je pense et j’espère qu’il reviendra d’ici une semaine. Mais il sait qu’il y aura des conséquences. »
La loyauté de Conte mise à l’épreuve alors qu’un départ cet été semble se profiler
Malgré la tension croissante, ses coéquipiers Matteo Politano et Leonardo Spinazzola l’ont publiquement défendu, soulignant le poids émotionnel de la perte de son père. Cependant, l’entraîneur Conte voit sa loyauté mise à l’épreuve. Il avait fortement insisté pour que le joueur soit recruté auprès de Chelsea pour 30 millions d’euros en août 2024, mais avec un seul but en championnat en cinq apparitions cette saison, les perturbations tactiques causées par ses absences répétées ont contraint à revoir la situation. En conséquence, un départ cet été se profile après cette période désastreuse. Un départ est désormais quasi inéluctable : le club devra trouver un acheteur cet été pour soulager sa masse salariale et reconstruire un effectif soudé, loin des turbulences extra-sportives.
- Getty Images Sport
Le Napoli vise une place européenne et le titre
Privés de Lukaku, les Napolitains doivent désormais se concentrer sur leurs six dernières journées de Serie A. Actuellement deuxièmes avec 66 points, ils pointent à neuf longueurs de l’Inter, leader du championnat. Pour conclure la saison en beauté, le club affrontera la Lazio, Crémone et Côme dans des rencontres décisives afin d’assurer sa place en Ligue des champions, de repousser l’AC Milan dans la course à la deuxième place et de maintenir, quoi qu’il arrive, un mince espoir de titre.