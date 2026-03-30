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Romelu Lukaku dément les rumeurs concernant son départ de Naples et apporte des précisions sur sa rééducation en Belgique après le « tapage » autour de son rétablissement suite à sa blessure
Lukaku dément les rumeurs concernant son départ
Des rumeurs avaient commencé à circuler selon lesquelles la décision de Lukaku de se faire soigner à l'étranger sans autorisation préalable explicite traduisait une volonté de prendre ses distances avec le grand club de Serie A. Lukaku aurait irrité le club de Serie A en refusant de retourner au centre d'entraînement après s'être retiré de la sélection belge, préférant rester dans son pays natal. Cependant, le joueur de 32 ans s'est empressé de rejeter toute suggestion selon laquelle il chercherait à quitter Naples, soulignant son attachement profond au club et à ses supporters.
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Prêter allégeance au Napoli
S'adressant directement aux supporters, Lukaku a déclaré : « Cette saison a été très difficile pour moi, entre la blessure et un deuil personnel. Je sais qu’il y a eu beaucoup de bruit ces derniers jours autour de ma situation et il est important de clarifier les choses. La vérité, c’est que ces dernières semaines, je ne me sentais pas bien physiquement. J’ai passé des examens pendant mon séjour en Belgique et il s’est avéré qu’il y avait une inflammation et du liquide dans le muscle iliopsoas, près de la cicatrice », a expliqué l’attaquant.
« C’est le deuxième problème que j’ai eu depuis mon retour début novembre. J’ai choisi de faire ma rééducation en Belgique afin d’être prêt quand on fera appel à moi. »
« Je pense que la plupart d’entre vous ont vu l’interview que j’ai donnée à Vérone : je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais. Je ne souhaite rien de plus que de jouer et de faire gagner mon équipe, mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être cliniquement à 100 %, car ces derniers temps, je ne l’étais pas et cela pesait aussi sur moi mentalement. »
Mettre l'accent sur un rétablissement complet
Le processus de rééducation devrait retenir l'attaquant en Belgique pendant au moins deux semaines supplémentaires. Cette période est considérée comme cruciale pour que l'attaquant retrouve la forme physique qui lui fait défaut depuis son retour en Italie. Lukaku a admis que son incapacité à jouer à son meilleur niveau avait eu des répercussions tant sur son bien-être psychologique que sur ses performances physiques.
« Ça a été une année très intense, mais au final, je vais y arriver et j’aiderai Naples et l’équipe nationale à atteindre leurs objectifs respectifs quand on fera appel à moi. C’est tout ce que je veux », a-t-il conclu. L’objectif reste pour l’attaquant de revenir pour la dernière ligne droite de la saison, alors que Naples cherche à atteindre ses objectifs en championnat national.
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Rester en contact avec le club
Malgré les tensions initiales concernant sa localisation, certaines informations indiquent que le dialogue entre Lukaku et la direction de Naples reste ouvert. Le club suit de près ses progrès quotidiens alors qu’il soigne l’inflammation de son muscle iliopsoas, dans l’espoir que cette période de rééducation intensive en Belgique apporte une solution durable à ses problèmes physiques.
Les prochaines heures devraient apporter de nouveaux développements, alors que le club et le joueur coordonnent les dernières étapes de son programme de rééducation. Pour l'instant, Lukaku reste ferme sur sa position : il se concentre entièrement sur son retour à la forme physique afin de mener l'attaque tant pour son club que pour son pays dès qu'il aura reçu l'autorisation médicale de reprendre le jeu.