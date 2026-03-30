Romelu Lukaku dément les rumeurs concernant son départ de Naples et apporte des précisions sur sa rééducation en Belgique après le « tapage » autour de son rétablissement suite à sa blessure

S'adressant directement aux supporters, Lukaku a déclaré : « Cette saison a été très difficile pour moi, entre la blessure et un deuil personnel. Je sais qu’il y a eu beaucoup de bruit ces derniers jours autour de ma situation et il est important de clarifier les choses. La vérité, c’est que ces dernières semaines, je ne me sentais pas bien physiquement. J’ai passé des examens pendant mon séjour en Belgique et il s’est avéré qu’il y avait une inflammation et du liquide dans le muscle iliopsoas, près de la cicatrice », a expliqué l’attaquant.

« C’est le deuxième problème que j’ai eu depuis mon retour début novembre. J’ai choisi de faire ma rééducation en Belgique afin d’être prêt quand on fera appel à moi. »

« Je pense que la plupart d’entre vous ont vu l’interview que j’ai donnée à Vérone : je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais. Je ne souhaite rien de plus que de jouer et de faire gagner mon équipe, mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être cliniquement à 100 %, car ces derniers temps, je ne l’étais pas et cela pesait aussi sur moi mentalement. »



