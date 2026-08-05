Romelu Lukaku et Naples se dirigent vers un divorce, et celui-ci semble inévitable. L’attaquant belge devait rejoindre aujourd’hui le stage d’entraînement à Castel di Sangro après ses engagements avec la Belgique à la Coupe du monde. Il a décidé de ne pas se présenter à l’entraînement.

Les frictions de la saison dernière ont atteint leur paroxysme après la trêve internationale de fin mars, lorsque le joueur n’est pas revenu en Italie. Naples a réagi en le reléguant en marge de l’effectif, une décision partagée par Conte. La rupture semble désormais irréparable.



