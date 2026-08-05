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Romelu Lukaku atteint le point de non-retour à Naples alors qu’une franchise de MLS prépare une offre estivale pour l’attaquant belge

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R. Lukaku

Romelu Lukaku a officiellement coupé les ponts avec Naples après avoir délibérément séché le stage de pré-saison du club à Castel di Sangro.

Romelu Lukaku et Naples se dirigent vers un divorce, et celui-ci semble inévitable. L’attaquant belge devait rejoindre aujourd’hui le stage d’entraînement à Castel di Sangro après ses engagements avec la Belgique à la Coupe du monde. Il a décidé de ne pas se présenter à l’entraînement.

Les frictions de la saison dernière ont atteint leur paroxysme après la trêve internationale de fin mars, lorsque le joueur n’est pas revenu en Italie. Naples a réagi en le reléguant en marge de l’effectif, une décision partagée par Conte. La rupture semble désormais irréparable.


  • Lukaku-Napoli, c’est terminé

    Lukaku devrait donc quitter Naples lors de ce mercato, après seulement deux saisons au club, la dernière ayant été fortement affectée par la grave blessure qu’il a subie pendant la pré-saison.

    Le club et le joueur veulent la même chose. Les deux parties se dirigent vers une séparation anticipée, bien avant la fin de son contrat le 30 juin 2027. Allegri est peut-être un admirateur de longue date de Big Rom, mais la stratégie de Naples n’a jamais varié : l’argent dépensé pour Hojlund a confirmé la hiérarchie, et cela place Lukaku nettement derrière le Danois.

    De Laurentiis, lui, ne bougera pas. Il veut au moins 10 millions d’euros pour laisser partir le Belge, qui vient d’avoir 33 ans.

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  • Combien gagne Lukaku ?

    Le contrat conséquent de Lukaku pèse aussi dans la réflexion de Naples. Il perçoit actuellement environ 11 millions d’euros bruts par saison, un montant qui pèse lourd sur les finances du club et qu’il ne peut pas justifier d’accorder à ce qui n’est, en réalité, que la doublure de l’avant-centre numéro un désigné.

  • Un avenir en MLS ?

    Alors, où Lukaku jouera-t-il la saison prochaine ? Dans quel club évoluera-t-il ensuite ? L’Europe semble être une réponse peu probable. Depuis quelque temps déjà, nous avons signalé l’intérêt venu d’Arabie saoudite pour le Belge, mais surtout celui de la MLS, où Atlanta United pousse pour l’emmener aux États-Unis. Romelu est attiré par l’option MLS et, si l’offre du club de Tata Martino se rapproche des 10 millions d’euros réclamés par De Laurentiis, l’accord pourrait être bouclé rapidement.

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