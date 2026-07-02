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Romelu Lukaku admet ne pas avoir été prêt mentalement pour tirer le penalty de la dernière minute de la Belgique face au Sénégal ; l’attaquant explique pourquoi Youri Tielemans s’est chargé de marquer le but décisif en prolongation
Lukaku privilégie l’équipe plutôt que la gloire individuelle
Le point d’orgue de cette rencontre épuisante est survenu en fin de prolongation, lorsque la Belgique s’est vu accorder un penalty pour sceller le sort de la rencontre. Bien qu’il soit la figure emblématique de l’équipe et le tireur attitré des penalties, Lukaku, conscient de sa propre fatigue psychologique, a préféré se faire de côté plutôt que de risquer de gâcher cette occasion en or.
Après le coup de sifflet final, l’attaquant de Naples a confié à la RTBF : « J’allais tirer, mais je traverse encore des moments difficiles sur le plan mental, et j’ai préféré que Youri s’en charge. Ce n’est pas moi qui compte ; c’est l’équipe qui doit gagner. »
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Une saison marquée par des difficultés tant sur le plan personnel que professionnel
Le contexte dans lequel s'inscrit l'état d'esprit de Lukaku est complexe. L'ancien joueur de Chelsea a vécu une saison 2025-2026 cauchemardesque à Naples, ne totalisant que 64 minutes de jeu en compétition sur l'ensemble de la saison. Ce manque de rythme et de confiance a clairement pesé sur le joueur de 33 ans.
Un joueur belge a orchestré un retournement de situation spectaculaire.
La Belgique semblait se diriger vers une élimination décevante après avoir été menée 2-0, un déficit qui s’est maintenu jusqu’à la 86e minute, lorsque Lukaku a réduit l’écart de moitié. Tielemans a ensuite égalisé trois minutes plus tard, envoyant le match en prolongation, et la Belgique a finalement pris le dessus sur le Sénégal pour se qualifier. Interrogé sur le caractère chaotique de cette victoire, Lukaku a plaisanté en disant qu’il en avait marre de ces matchs stressants.
« Je suis désolé de le dire comme ça, mais on a eu une sacrée paire de couilles. C’est exactement ce qu’il faut dans des matchs de cette envergure. Honnêtement, j’en ai marre de ces matchs qui te tiennent en haleine », a-t-il plaisanté, établissant d’emblée un parallèle historique avec le retour emblématique de la Belgique face au Japon lors de la Coupe du monde 2018.
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La Belgique tourne désormais son attention vers les huitièmes de finale.
La Belgique affrontera désormais les États-Unis en huitièmes de finale après avoir maintenu ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde de manière spectaculaire. L'équipe de Rudi Garcia espère capitaliser sur la confiance acquise grâce à ce retour en force.
La cohésion du groupe semble plus forte que jamais après l'épreuve traversée à Seattle. « Ce sont les victoires dont on a besoin pour souder encore davantage le groupe. C'est la plus belle des choses, tant pour les supporters que pour nous-mêmes », a conclu Lukaku.