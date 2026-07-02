Le point d’orgue de cette rencontre épuisante est survenu en fin de prolongation, lorsque la Belgique s’est vu accorder un penalty pour sceller le sort de la rencontre. Bien qu’il soit la figure emblématique de l’équipe et le tireur attitré des penalties, Lukaku, conscient de sa propre fatigue psychologique, a préféré se faire de côté plutôt que de risquer de gâcher cette occasion en or.

Après le coup de sifflet final, l’attaquant de Naples a confié à la RTBF : « J’allais tirer, mais je traverse encore des moments difficiles sur le plan mental, et j’ai préféré que Youri s’en charge. Ce n’est pas moi qui compte ; c’est l’équipe qui doit gagner. »



