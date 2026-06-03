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Romelu Lukaku a inscrit son 90e but en sélection, permettant à la Belgique de battre la Croatie lors d’un match de préparation à la Coupe du monde
Lukaku atteint une étape importante
La Belgique a dominé la première mi-temps au Stadion Rujevica, et le milieu de terrain d’Aston Villa Youri Tielemans y a confirmé son excellente forme actuelle. Le premier but est intervenu à la 38^e minute, au terme d’une longue période de pression exercée par les visiteurs. Jeremy Doku a adressé un centre dangereux dans la surface ; la défense croate, sous pression, a repoussé le ballon jusqu’à Tielemans, après une première déviation de Josip Sutalo puis de Maxim De Cuyper. Le milieu de terrain, calme et lucide, a glissé le ballon au fond des filets pour offrir aux Diables Rouges une avance méritée.
Le temps fort de la rencontre est intervenu dans les derniers instants du temps additionnel : Romelu Lukaku a scellé la victoire en inscrivant son 90e but international. Peu utilisé par Naples cette saison, l’attaquant chevronné n’a pourtant montré aucun signe de rouille, reprenant un ballon en profondeur de Hans Vanaken avant de battre Dominik Kotarski d’une frappe puissante à la 96e minute.
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« Né pour marquer des buts »
En évoquant la prestation de son attaquant vedette, le sélectionneur belge Rudi Garcia a souligné que ce dernier avait immédiatement mis la pression sur l’adversaire dès son entrée en jeu. L’entraîneur a reconnu être exigeant envers son avant-centre, mais s’est déclaré pleinement satisfait de l’impact qu’il a eu après son entrée en jeu à la 73e minute.
Il a conclu en affirmant : « Lukaku est né pour marquer des buts. J’estime qu’il aurait pu mieux exploiter l’une de ses occasions en début de rencontre, et il est logique d’être plus exigeant avec les meilleurs joueurs, mais il est bien entré en jeu et a immédiatement mis la pression sur l’adversaire. Tout le monde est heureux pour lui et lui voue un grand respect. Il doit maintenant continuer à travailler avec le staff technique pour continuer à progresser. »
Garcia salue l'effort collectif des Belges
Garcia a salué la discipline tactique et l’organisation de son équipe tout au long de la rencontre. Après l’ouverture du score de Tielemans en première période, il a souligné que la structure collective avait permis de contenir la pression croate, malgré la présence de l’intemporel Luka Modric.
« Nous avons bien joué contre la Croatie », a déclaré Garcia. « La pause nous a permis d’effectuer trois changements tactiques qui ont amélioré notre performance. Nous avons parfois rencontré des difficultés, mais nous avons réussi à garder nos cages inviolées. Les joueurs ont défendu en équipe et n’ont laissé aucune occasion franche à l’adversaire, à l’exception du tir qui a heurté la barre transversale. »
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Derniers préparatifs pour la Coupe du monde
À l’approche de la Coupe du monde 2026, ce succès constitue un véritable boost pour la confiance de la sélection belge, qui cherche à marier l’expérience de joueurs comme Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois à l’éclat de ses jeunes talents. Les Diables Rouges disputeront un dernier match de préparation contre la Tunisie avant de se lancer officiellement à la conquête de la gloire mondiale dans le groupe G.
« C’était un match important avant la Coupe du monde, et nous sommes heureux d’avoir battu une équipe solide comme la Croatie. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la performance collective de l’équipe, et les remplacements n’ont pas affecté notre jeu », a ajouté Garcia.