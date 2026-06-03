Romelu Lukaku a inscrit son 90e but en sélection, permettant à la Belgique de battre la Croatie lors d’un match de préparation à la Coupe du monde

La Belgique a dominé la première mi-temps au Stadion Rujevica, et le milieu de terrain d’Aston Villa Youri Tielemans y a confirmé son excellente forme actuelle. Le premier but est intervenu à la 38^e minute, au terme d’une longue période de pression exercée par les visiteurs. Jeremy Doku a adressé un centre dangereux dans la surface ; la défense croate, sous pression, a repoussé le ballon jusqu’à Tielemans, après une première déviation de Josip Sutalo puis de Maxim De Cuyper. Le milieu de terrain, calme et lucide, a glissé le ballon au fond des filets pour offrir aux Diables Rouges une avance méritée.

Le temps fort de la rencontre est intervenu dans les derniers instants du temps additionnel : Romelu Lukaku a scellé la victoire en inscrivant son 90e but international. Peu utilisé par Naples cette saison, l’attaquant chevronné n’a pourtant montré aucun signe de rouille, reprenant un ballon en profondeur de Hans Vanaken avant de battre Dominik Kotarski d’une frappe puissante à la 96e minute.