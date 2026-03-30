Rome : une masse salariale trop élevée : les Friedkin veulent la ramener à 100 millions. Voici les joueurs qui pourraient partir

Quelle que soit l'issue de la saison de la Roma, alors que la lutte pour une place en Ligue des champions reste ouverte face à la Juventus et à Côme, la stratégie financière du club giallorosso va changer radicalement.





La famille Friedkin fait pression pour que le club se conforme à 100 % aux exigences imposées par l'UEFA dans le cadre de l'accord de règlement sur le fair-play financier qui prendra fin à la fin de cette saison et, par conséquent, tente d'imposer une réduction importante de la masse salariale.



