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Emanuele Tramacere

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Rome : une masse salariale trop élevée : les Friedkin veulent la ramener à 100 millions. Voici les joueurs qui pourraient partir

Roma
Mercato
G. Gasperini
P. Dybala
L. Pellegrini
M. Celik
Stephan El Shaarawi
E. Ferguson
A. Dovbyk
K. Tsimikas

Les contraintes budgétaires imposées par l'UEFA obligent à repenser l'effectif de la Roma dont dispose Gasperini.

Quelle que soit l'issue de la saison de la Roma, alors que la lutte pour une place en Ligue des champions reste ouverte face à la Juventus et à Côme, la stratégie financière du club giallorosso va changer radicalement.


La famille Friedkin fait pression pour que le club se conforme à 100 % aux exigences imposées par l'UEFA dans le cadre de l'accord de règlement sur le fair-play financier qui prendra fin à la fin de cette saison et, par conséquent, tente d'imposer une réduction importante de la masse salariale.


  • DE 140 À 100 MILLIONS AU MAXIMUM

    Comme le rapporte le Corriere dello Sport, l'AS Rome dépense actuellement environ 140 millions d'euros bruts pour les salaires de ses joueurs. L'objectif fixé par la direction est de passer sous la barre des 100 millions d'euros bruts au total.


    En imaginant toutefois une campagne de recrutement estivale qui intègre dans l'effectif les nouveaux joueurs réclamés à grands cris par Gasperini, la réduction que les dirigeants giallorossi devront envisager sera donc supérieure à 40 millions d'euros bruts.

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  • QUI PART ? LES EXCÉDENTAIRES

    Pour compléter cette politique et se conformer à la « Squad Cost Rule », c'est-à-dire la règle de l'UEFA stipulant que le coût de l'effectif ne doit pas dépasser 70 % des recettes, le club va agir sur deux fronts.


    Le premier concerne les joueurs que Gasperini ne juge pas utiles à son projet. Cette liste comprend également des joueurs représentant un poids financier important, tels que Tsimikas et Ferguson (qui sont prêtés à Trigoria) et qui gagnent respectivement 4,6 et 3,3 millions d'euros par saison, mais surtout Dovbyk, qui touche plus de 6 millions d'euros par an.

  • QUI PART ? LES JOUEURS EN FIN DE CONTRAT

    Aux joueurs à vendre ou dont le contrat ne sera pas prolongé s'ajoutent également les cas des joueurs dont le contrat expire le 30 juin 2026, c'est-à-dire à la fin de cette saison. Il s'agit de contrats importants et coûteux, comme ceux de Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy et Zeki Celik. En additionnant leurs salaires respectifs, on arrive à un montant de 30 millions d'euros, le choix semblant déjà fait pour l'Argentin, tandis que des doutes subsistent pour tous les autres, bien que les négociations soient pour l'instant gelées.

  • COMMENT SERONT-ILS REMPLACÉS ?

    Il est donc possible de réduire les dépenses pour respecter ce seuil fatidique des 100 millions d'euros, mais indépendamment du choix des joueurs qui quitteront finalement Trigoria et des éventuelles plus-values qui seront comptabilisées avant le 30 juin afin de rester dans les limites d'un déficit cumulé ne dépassant pas (selon les prévisions de la Roma) -60 millions d'euros, la question que se pose Gasperini lui-même est la suivante : par qui seront-ils remplacés ?


    Bon nombre des noms cités sont potentiellement des titulaires de cet effectif qui devra également tenter de racheter Malen avant le 30 juin. Si des salaires élevés partent, ils devront être remplacés par des joueurs aux salaires bien plus modérés. Le choix hivernal de miser sur des jeunes comme Robinio Vaz et Venturino va dans ce sens et, selon toute vraisemblance, ne sera pas remis en cause. Les tensions entre Gasperini et la direction trouvent toutes leur origine là.



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