La Roma voit un nouvel obstacle surgir dans la course à sa priorité offensive, Mason Greenwood, lors de ce mercato estival. Outre les exigences financières élevées de l’Olympique de Marseille, qui réclame plus de 50 millions d’euros pour l’attaquant anglais, et la cour assidue du Fenerbaçe, prêt à offrir un salaire mirobolant, les Colchoneros se sont officiellement invités dans le dossier ces dernières heures.
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