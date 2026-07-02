Selon une source turque généralement bien informée de SportsDigitale, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, anticipe déjà le départ éventuel de l’Argentin Julián Álvarez. L’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, qui pourrait perdre l’Argentin Julián Álvarez – cible prioritaire de l’entraîneur Hansi Flick et du président blaugrana Joan Laporta pour remplacer Robert Lewandowski – commence à étudier des solutions de remplacement et aurait coché le nom de Greenwood. Malgré les démentis répétés concernant le départ d’Alvarez, si Barcelone venait à proposer 130 millions d’euros, la résistance du club madrilène s’effondrerait et, notamment pour compenser le départ de Griezmann, la voie serait ouverte à un investissement très important pour un nouveau joueur.





AFFAIRE ALVAREZ : OÙ EN EST-ON ?