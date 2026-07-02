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Rome : un nouveau concurrent pour Greenwood. Après le Fenerbaçe, l’Atlético de Madrid entre dans la course. Tous les chiffres de l’opération

Roma
M. Greenwood
Atlético Madrid
Mercato
Marseille

La liste des clubs intéressés par l’attaquant anglais, ex-joueur de Manchester United, s’allonge.

La Roma voit un nouvel obstacle surgir dans la course à sa priorité offensive, Mason Greenwood, lors de ce mercato estival. Outre les exigences financières élevées de l’Olympique de Marseille, qui réclame plus de 50 millions d’euros pour l’attaquant anglais, et la cour assidue du Fenerbaçe, prêt à offrir un salaire mirobolant, les Colchoneros se sont officiellement invités dans le dossier ces dernières heures.


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  • MENACE DE L'ATLÉTICO

    Selon une source turque généralement bien informée de SportsDigitale, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, anticipe déjà le départ éventuel de l’Argentin Julián Álvarez. L’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, qui pourrait perdre l’Argentin Julián Álvarez – cible prioritaire de l’entraîneur Hansi Flick et du président blaugrana Joan Laporta pour remplacer Robert Lewandowski – commence à étudier des solutions de remplacement et aurait coché le nom de Greenwood. Malgré les démentis répétés concernant le départ d’Alvarez, si Barcelone venait à proposer 130 millions d’euros, la résistance du club madrilène s’effondrerait et, notamment pour compenser le départ de Griezmann, la voie serait ouverte à un investissement très important pour un nouveau joueur.


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  • LES CHIFFRES CLÉS DU MATCH

    L'Atlético de Madrid disposerait d'une trésorerie confortable pour répondre aux exigences salariales – la Roma a proposé jusqu'à 4 millions d'euros – et à celles de l'OM, qui réclame toujours 55 millions d'euros pour laisser partir Greenwood et résoudre une grande partie des problèmes financiers ayant valu au club français des sanctions de la commission disciplinaire de la Ligue 1. L’irruption des Colchoneros pourrait pousser la Roma, sous l’impulsion de Gasperini, à accélérer pour éviter une déconvenue. Il faudrait alors revoir à la hausse la dernière offre de 40 millions d’euros plus bonus et se rapprocher au plus près des 50 millions.


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  • LA CARRIÈRE DE GREENWOOD

    Depuis son arrivée en France à l’été 2024, Mason Greenwood a disputé 81 matchs, marqué 48 buts et délivré 17 passes décisives. Recruté pour 26 millions d’euros, l’attaquant anglais est sous contrat jusqu’en juin 2029. au cours de sa carrière, entamée dans le centre de formation de Manchester United, il a également porté le maillot des Red Devils à 129 reprises, inscrivant 35 buts et délivrant 12 passes décisives, ainsi que celui de Getafe lors de la saison 2023/2024, avec lequel il a disputé 36 matchs, marquant 10 buts et délivrant 10 passes décisives.