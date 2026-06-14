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Rome serait prête à débourser 40 millions d'euros pour Greenwood : les détails de l'offre transmise à Marseille. Les Giallorossi souhaitent finaliser le dossier avant le 30 juin

Roma
Mercato
Marseille
M. Greenwood

Les Giallorossi préparent une offre de prêt avec option d’achat obligatoire.

Mason Greenwood est la priorité offensive de la Roma. Les Giallorossi, qui ont officialisé l’arrivée de Tony D’Amico au poste de directeur sportif – il prendra ses fonctions le 1^(er) juillet –, commencent à planifier leurs mouvements afin de doter Gasperini d’une équipe capable de rivaliser tant en championnat qu’en Ligue des champions.

L’ailier marseillais figure en tête de la short-list des Giallorossi et, selon le Corriere dello Sport, il attendrait désormais que l’intérêt manifesté par les Friedkin se concrétise.

Une offre qui pourrait être transmise sous peu : la Roma entend présenter une proposition suffisamment attractive pour convaincre l’OM de céder son joyau d’ici la semaine prochaine.

  • Le dossier doit être clôturé avant la fin juin.

    Greenwood attend l’appel de la Roma. Depuis plusieurs semaines, les Giallorossi échangent avec le père-agent du joueur, mais ils savent que chaque jour supplémentaire accroît le risque d’une intervention d’autres clubs.

    Le joueur s’est dit ouvert à l’idée et, à Trigoria, on prépare une accélération décisive dans les prochains jours pour conclure l’opération avant la fin du mois. Un tel calendrier permettrait par ailleurs de profiter de la situation de l’OM, contraint de finaliser plusieurs ventes avant le 30 juin, après avoir manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

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  • L'OFFRE DE LA ROMA

    La Roma ne compte pas débourser les 55 millions d’euros réclamés par l’OM, considérés comme excessifs. Les dirigeants américains peaufinent actuellement leur proposition : un prêt onéreux de 5 millions d’euros, assorti d’un obligation d’achat à 25 millions et d’un bonus de 10 millions lié à la première apparition du joueur.

    Il ne s’agirait pas d’un transfert définitif, mais d’un prêt payant de 5 M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 25 M€ et d’une prime de 10 M€ déclenchée dès la première apparition du joueur.

  • LE TAUX DE RÉUSSITE À MANCHESTER UNITED

    Un aspect clé des négociations autour de Greenwood est la part de la plus-value que l’OM devra reverser à Manchester United. Conformément à l’accord conclu en 2024 au moment du transfert, le club phocéen devra indeed céder 40 % des sommes perçues aux Red Devils.