Mason Greenwood est la priorité offensive de la Roma. Les Giallorossi, qui ont officialisé l’arrivée de Tony D’Amico au poste de directeur sportif – il prendra ses fonctions le 1^(er) juillet –, commencent à planifier leurs mouvements afin de doter Gasperini d’une équipe capable de rivaliser tant en championnat qu’en Ligue des champions.

L’ailier marseillais figure en tête de la short-list des Giallorossi et, selon le Corriere dello Sport, il attendrait désormais que l’intérêt manifesté par les Friedkin se concrétise.

Une offre qui pourrait être transmise sous peu : la Roma entend présenter une proposition suffisamment attractive pour convaincre l’OM de céder son joyau d’ici la semaine prochaine.