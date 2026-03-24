La victoire contre Lecce est une bouffée d'oxygène pour la Roma, qui, avant ce 1-0 face à l'équipe de Di Francesco, avait enchaîné cinq matchs sans victoire entre le championnat et l'Europa League. Le but de Robinio Vaz – son premier sous le maillot giallorosso – a redonné le sourire aux Giallorossi, qui ont rejoint la Juventus à la cinquième place du classement, avec Côme quatrième à +3. Après le match, Gian Piero Gasperini ne s’est pas rendu en zone mixte pour s’entretenir avec les journalistes, officiellement parce qu’il avait perdu la voix après avoir crié pendant 90 minutes sur le terrain, mais selon certaines rumeurs, il pourrait y avoir d’autres raisons.
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Rome : réunion entre Gasperini, Ranieri, Massara et Friedkin junior : les coulisses du mercato
LA RENCONTRE À TRIGORIA
Selon les informations rapportées par LaRoma24, le vendredi suivant l'élimination en Ligue Europa, une réunion s'est tenue à Trigoria entre l'entraîneur, le directeur sportif Ricky Massara, le conseiller principal Claudio Ranieri et le vice-président Ryan Friedkin. Tous étaient présents pour faire le point sur la situation à quelques mois de la fin de la saison. Au cours de cette réunion, Friedkin Jr. a demandé à chacun de s'investir pleinement et de rester concentré sur l'objectif de qualification pour la prochaine Ligue des champions.
LES THÈMES ABORDÉS
Gasperini aurait souhaité commencer à planifier le mercato et la saison prochaine en tenant compte des nombreux joueurs en fin de contrat – Dybala et Celik en tête –, mais pour l'instant, la question de l'avenir n'a été abordée avec aucun d'entre eux ; on a parlé d'autres sujets et ce thème sera discuté ultérieurement. De plus, comme le rapporte LaRoma24, Gasperini attendait davantage de soutien de la part de Claudio Ranieri sur le plan de la direction sportive, un soutien qui, selon l'entraîneur, fait totalement défaut. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'ancien technicien giallorosso occupe officiellement un rôle de consultant externe auprès de la famille Friedkin.