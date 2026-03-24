Rome : réunion entre Gasperini, Ranieri, Massara et Friedkin junior : les coulisses du mercato

La victoire contre Lecce est une bouffée d'oxygène pour la Roma, qui, avant ce 1-0 face à l'équipe de Di Francesco, avait enchaîné cinq matchs sans victoire entre le championnat et l'Europa League. Le but de Robinio Vaz – son premier sous le maillot giallorosso – a redonné le sourire aux Giallorossi, qui ont rejoint la Juventus à la cinquième place du classement, avec Côme quatrième à +3. Après le match, Gian Piero Gasperini ne s’est pas rendu en zone mixte pour s’entretenir avec les journalistes, officiellement parce qu’il avait perdu la voix après avoir crié pendant 90 minutes sur le terrain, mais selon certaines rumeurs, il pourrait y avoir d’autres raisons.