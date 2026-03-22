Cela faisait environ 52 jours qu'Angeliño n'avait pas foulé le terrain ; avant son retour lors du match Rome-Lecce d'aujourd'hui, le 22 mars, sa dernière apparition remontait à fin janvier en Ligue Europa contre le Panathinaïkos : 2 minutes, pas plus. Au cours d'une saison compliquée pour l'ailier espagnol en termes de régularité, le joueur espère trouver plus de temps de jeu en cette fin de saison. Contre Lecce, il a joué un peu plus d'un quart d'heure ; sa dernière titularisation remonte à fin septembre contre Vérone : après ce match, il a passé beaucoup de temps sur le banc et a souffert d'une bronchite pendant deux mois, entre octobre et décembre.
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Rome-Lecce : Angeliño fait son retour sur le terrain après plus de 50 jours d'absence : les encouragements de Gasperini et l'ovation de l'Olimpico
LES RÉACTIONS SUIVANT LE RETOUR D'ANGELINO
Le retour d'Angeliño a été accueilli par une ovation de tout le stade Olympique, les encouragements les plus forts venant notamment de la tribune Monte Mario, située au-dessus des bancs de touche. Mais ce n'est pas tout : quelques instants avant qu'il ne remplace Tsimikas, ce sont Gasperini et Mancini – sorti en début de deuxième mi-temps mais resté sur le banc avec ses coéquipiers – qui ont encouragé l'ancien joueur de Leipzig ; comme le rapporte DAZN, tous deux l'ont motivé au moment où il est entré sur le terrain : « Allez, t'es un dur, hein ! ». L'Espagnol a reçu un carton jaune après quelques minutes pour une faute sur un adversaire, mais en cette fin de saison, il pourrait devenir un « renfort » supplémentaire pour la Roma dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
COMMENT LA ROMA ÉVOLUE AVEC LE RETOUR D'ANGELINO
Angeliño étant indisponible pour plusieurs mois, Gian Piero Gasperini, contraint de se passer de son titulaire sur le flanc gauche, a dû trouver des solutions alternatives à ce poste. Après quelques essais, l'entraîneur a trouvé l'équilibre en alignant Celik sur le côté droit et en déplaçant Wesley (suspendu contre Lecce, Tsimikas avait joué à sa place) de l'autre côté du terrain, après les premières journées où il l'avait aligné à son poste naturel d'ailier droit. Maintenant, avec le retour d'Angeliño, la hiérarchie pourrait bien changer à nouveau : reste à voir si l'Espagnol parviendra à récupérer sa place de titulaire dans le onze de base, et éventuellement si c'est Celik ou Wesley qui perdra sa place.