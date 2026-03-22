Cela faisait environ 52 jours qu'Angeliño n'avait pas foulé le terrain ; avant son retour lors du match Rome-Lecce d'aujourd'hui, le 22 mars, sa dernière apparition remontait à fin janvier en Ligue Europa contre le Panathinaïkos : 2 minutes, pas plus. Au cours d'une saison compliquée pour l'ailier espagnol en termes de régularité, le joueur espère trouver plus de temps de jeu en cette fin de saison. Contre Lecce, il a joué un peu plus d'un quart d'heure ; sa dernière titularisation remonte à fin septembre contre Vérone : après ce match, il a passé beaucoup de temps sur le banc et a souffert d'une bronchite pendant deux mois, entre octobre et décembre.
Traduit par
Rome-Lecce : Angelino fait son retour sur le terrain après deux mois d'absence : les encouragements de Gasperini et l'ovation de l'Olimpico
LES RÉACTIONS SUIVANT LE RETOUR D'ANGELINO
Le retour d'Angeliño a été accueilli par une ovation de tout le stade Olympique, les encouragements les plus forts venant notamment de la tribune Monte Mario, située au-dessus des bancs de touche. Mais ce n'est pas tout : quelques instants avant qu'il ne remplace Tsimikas, ce sont Gasperini et Mancini – sorti en début de deuxième mi-temps mais resté sur le banc avec ses coéquipiers – qui ont encouragé l'ancien joueur de Leipzig ; comme le rapporte DAZN, tous deux l'ont motivé au moment de son entrée sur le terrain : « Allez, tiens bon ! ». L'Espagnol a reçu un carton jaune après quelques minutes pour une faute sur un adversaire, mais en cette fin de saison, il pourrait devenir un « renfort » supplémentaire pour la Roma dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.