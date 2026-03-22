Rome-Lecce : Angelino fait son retour sur le terrain après deux mois d'absence : les encouragements de Gasperini et l'ovation de l'Olimpico

Le retour d'Angeliño a été accueilli par une ovation de tout le stade Olympique, les encouragements les plus forts venant notamment de la tribune Monte Mario, située au-dessus des bancs de touche. Mais ce n'est pas tout : quelques instants avant qu'il ne remplace Tsimikas, ce sont Gasperini et Mancini – sorti en début de deuxième mi-temps mais resté sur le banc avec ses coéquipiers – qui ont encouragé l'ancien joueur de Leipzig ; comme le rapporte DAZN, tous deux l'ont motivé au moment de son entrée sur le terrain : « Allez, tiens bon ! ». L'Espagnol a reçu un carton jaune après quelques minutes pour une faute sur un adversaire, mais en cette fin de saison, il pourrait devenir un « renfort » supplémentaire pour la Roma dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.