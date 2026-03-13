Une journée spéciale pour la Roma et pour la ville. L'Assemblée municipale a approuvé définitivement, aujourd'hui à 13 h 55, le PFTE (projet de faisabilité technico-économique) relatif au nouveau stade de la Roma à Pietralata, en reconnaissant une nouvelle fois son utilitépublique. Ce vote confirme de fait que le club a pris en compte et respecté les indications et les prescriptions formulées par les services municipaux après le premier feu vert donné à l'intérêt public sur le projet préliminaire.
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Rome : le feu vert a été donné pour le nouveau stade ; quelle sera la prochaine étape et quand sera-t-il prêt ?
LA PROCHAINE ÉTAPE
La deuxième phase de la procédure administrative s'ouvre désormais, qui mènera à la Conférence des services chargée de prendre la décision. Cette étape devrait aboutir, conformément à la procédure de gestion par un commissaire, d'ici l'été aux autorisations finales nécessaires à l'ouverture du chantier et au lancement ultérieur des travaux. La Conférence — qui, dès son lancement, peut durer environ quatre mois — verra le projet du stade analysé par tous les organismes concernés. Outre la municipalité, la Région, la Surintendance et les entreprises susceptibles d'être concernées par les travaux, telles qu'Acea, Italgas et Trenitalia, y participeront également. L'objectif est de lancer les travaux avec la pose de la première pierre l'année prochaine, à l'occasion du centenaire de la Roma, dans l’espoir qu’à l’avenir, le stade de Pietralata puisse figurer parmi les stades candidats à l’accueil de certains matchs de l’Euro 2032.
LE PROJET
Le nouveau stade a été conçu pour accueillir 60 605 spectateurs et comprendra une tribune d'environ 23 000 places, destinée à devenir l'une des plus grandes et des plus imposantes d'Europe. Sur le plan esthétique, la structure s'inspire de la tradition architecturale de la Rome antique, tout en intégrant des éléments symboliques de l'histoire du club, tels que l'inscription « Roma 1927 » et l'écusson du club sur les façades. À l’intérieur du complexe, plusieurs espaces ouverts au public seront également aménagés : un musée d’environ 1 600 mètres carrés, une boutique pour les supporters de 1 800 mètres carrés, une trentaine de magasins et plus de 21 000 mètres carrés dédiés à l’accueil et aux événements de congrès (MICE).
GUALTIERI
Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, s'est exprimé à l'issue de l'assemblée qui s'est tenue cet après-midi : « C'est une journée historique, non seulement pour les supporters, mais aussi pour les Romains. Nous sommes impatients de voir le projet du stade de la Roma se concrétiser. Rome disposera d’un complexe moderne, intégré au tissu urbain, capable d’offrir de nouveaux espaces verts à la ville. Le stade sera magnifique, prêt à s’animer grâce à la passion des supporters de la Roma et à l’Euro 2032 », a ajouté M. Gualtieri, qui a souligné que « 15 hectares d’espaces publics couverts seront rendus à la ville. Je remercie la Roma, le président Friedkin, pour cet investissement considérable qui apporte à notre ville une nouvelle infrastructure sportive sans peser sur les finances publiques. Les coûts de gestion et d’entretien seront entièrement à la charge de l’AS Roma ». Dans son intervention, Gualtieri a ensuite déclaré que « les anciens présidents Franco Sensi et Dino Viola seraient heureux de cette avancée ».