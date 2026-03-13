Rome : le feu vert a été donné pour le nouveau stade ; quelle sera la prochaine étape et quand sera-t-il prêt ?

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, s'est exprimé à l'issue de l'assemblée qui s'est tenue cet après-midi : « C'est une journée historique, non seulement pour les supporters, mais aussi pour les Romains. Nous sommes impatients de voir le projet du stade de la Roma se concrétiser. Rome disposera d’un complexe moderne, intégré au tissu urbain, capable d’offrir de nouveaux espaces verts à la ville. Le stade sera magnifique, prêt à s’animer grâce à la passion des supporters de la Roma et à l’Euro 2032 », a ajouté M. Gualtieri, qui a souligné que « 15 hectares d’espaces publics couverts seront rendus à la ville. Je remercie la Roma, le président Friedkin, pour cet investissement considérable qui apporte à notre ville une nouvelle infrastructure sportive sans peser sur les finances publiques. Les coûts de gestion et d’entretien seront entièrement à la charge de l’AS Roma ». Dans son intervention, Gualtieri a ensuite déclaré que « les anciens présidents Franco Sensi et Dino Viola seraient heureux de cette avancée ».