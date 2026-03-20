Rome : il y a un détail dans l'affaire Zaragoza : s'il ne le rachète pas, il devra verser une pénalité au Bayern Munich

Depuis son arrivée en Italie, Zaragoza a disputé 4 matchs sur 7 en championnat avec la Roma, dont deux en tant que titulaire, pour un total de 135 minutes au cours desquelles il a délivré une passe décisive, offrant à Malen le ballon décisif pour le but qui a débloqué le match contre Naples (score final 2-2). Sous le maillot giallorosso, il a également disputé les deux matches aller-retour des huitièmes de finale de l'Europa League contre Bologne : lors du match nul au Dall'Ara, il était titulaire, tandis que lors du match retour, il est entré en jeu dans les dix dernières minutes des prolongations à la place de Celik. Son avenir reste pour l'instant une inconnue. La Roma est convaincue des qualités du jeune joueur, qui peine toutefois à trouver de la régularité : ses performances seront évaluées au cours des prochains mois avant qu'une décision finale ne soit prise à la fin de la saison.