Bryan Zaragoza était le renfort que Gasperini souhaitait. Un ailier offensif qui évolue à gauche en tant que pied opposé et qui, au besoin, peut également occuper le poste de milieu offensif ou être aligné aux côtés d'un avant-centre. Petit, rapide, doté d'une bonne frappe et toujours prêt à délivrer une passe décisive. Un joueur présentant les caractéristiques que l'entraîneur giallorosso avait déjà demandées cet été, adaptant Pellegrini à ce poste lors de la première partie de la saison. À quelques heures de la fin du mercato hivernal, la Roma a conclu l'arrivée de Zaragoza en provenance du Bayern Munich (il a disputé la première partie de la saison au Celta Vigo) sous forme de prêt avec option d'achat, qui deviendra obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions.
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Rome : il y a un détail dans l'affaire Zaragoza : s'il ne le rachète pas, il devra verser une pénalité au Bayern Munich
LES CHIFFRES DE L'AFFAIRE DE SARAGOSSE
Il convient également de souligner un autre détail dans les accords entre les deux clubs : l'AS Rome devra verser une pénalité au Bayern si elle ne rachète pas Zaragoza. Après avoir déjà versé 2 millions d'euros au club allemand pour le prêt, le montant du rachat est fixé à 13 millions d'euros, et les Giallorossi devront s'acquitter d'une somme de 500 000 euros s'ils ne parviennent pas à acquérir le joueur définitivement. Une transaction totale d'environ 15 millions d'euros, avec cette clause de pénalité d'un demi-million d'euros en cas de retour de l'Espagnol né en 2001 au Bayern.
LES STATISTIQUES DE SARAGOSSE CONTRE LA ROMA
Depuis son arrivée en Italie, Zaragoza a disputé 4 matchs sur 7 en championnat avec la Roma, dont deux en tant que titulaire, pour un total de 135 minutes au cours desquelles il a délivré une passe décisive, offrant à Malen le ballon décisif pour le but qui a débloqué le match contre Naples (score final 2-2). Sous le maillot giallorosso, il a également disputé les deux matches aller-retour des huitièmes de finale de l'Europa League contre Bologne : lors du match nul au Dall'Ara, il était titulaire, tandis que lors du match retour, il est entré en jeu dans les dix dernières minutes des prolongations à la place de Celik. Son avenir reste pour l'instant une inconnue. La Roma est convaincue des qualités du jeune joueur, qui peine toutefois à trouver de la régularité : ses performances seront évaluées au cours des prochains mois avant qu'une décision finale ne soit prise à la fin de la saison.