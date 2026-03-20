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Grafica Zaragoza
Francesco Guerrieri

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Rome : il y a un détail dans l'affaire Zaragoza : s'il ne le rachète pas, il devra verser une pénalité au Bayern Munich

Bryan Zaragoza était le renfort que Gasperini souhaitait. Un ailier offensif qui évolue à gauche en tant que pied opposé et qui, au besoin, peut également occuper le poste de milieu offensif ou être aligné aux côtés d'un avant-centre. Petit, rapide, doté d'une bonne frappe et toujours prêt à délivrer une passe décisive. Un joueur présentant les caractéristiques que l'entraîneur giallorosso avait déjà demandées cet été, adaptant Pellegrini à ce poste lors de la première partie de la saison. À quelques heures de la fin du mercato hivernal, la Roma a conclu l'arrivée de Zaragoza en provenance du Bayern Munich (il a disputé la première partie de la saison au Celta Vigo) sous forme de prêt avec option d'achat, qui deviendra obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions.


  • LES CHIFFRES DE L'AFFAIRE DE SARAGOSSE

    Il convient également de souligner un autre détail dans les accords entre les deux clubs : l'AS Rome devra verser une pénalité au Bayern si elle ne rachète pas Zaragoza. Après avoir déjà versé 2 millions d'euros au club allemand pour le prêt, le montant du rachat est fixé à 13 millions d'euros, et les Giallorossi devront s'acquitter d'une somme de 500 000 euros s'ils ne parviennent pas à acquérir le joueur définitivement. Une transaction totale d'environ 15 millions d'euros, avec cette clause de pénalité d'un demi-million d'euros en cas de retour de l'Espagnol né en 2001 au Bayern.

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  • LES STATISTIQUES DE SARAGOSSE CONTRE LA ROMA

    Depuis son arrivée en Italie, Zaragoza a disputé 4 matchs sur 7 en championnat avec la Roma, dont deux en tant que titulaire, pour un total de 135 minutes au cours desquelles il a délivré une passe décisive, offrant à Malen le ballon décisif pour le but qui a débloqué le match contre Naples (score final 2-2). Sous le maillot giallorosso, il a également disputé les deux matches aller-retour des huitièmes de finale de l'Europa League contre Bologne : lors du match nul au Dall'Ara, il était titulaire, tandis que lors du match retour, il est entré en jeu dans les dix dernières minutes des prolongations à la place de Celik. Son avenir reste pour l'instant une inconnue. La Roma est convaincue des qualités du jeune joueur, qui peine toutefois à trouver de la régularité : ses performances seront évaluées au cours des prochains mois avant qu'une décision finale ne soit prise à la fin de la saison.

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