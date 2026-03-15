« Si l'entraîneur a toujours une vision aussi claire et précise de la situation, c'est que l'équipe travaille bien. L'équipe a fait son match : en première mi-temps, nous avons bien contré les relances de leur gardien, et en deuxième mi-temps, c'était encore mieux, puis Côme a fait entrer des joueurs importants. La véritable difficulté n'est apparue qu'après la supériorité numérique. »

Toujours au sujet de l'avenir de Malen lors de la conférence de presse : « Posez cette question au club, peut-être en mai ou en juin. C'est eux qui décident, mais la Roma dispose d'une option d'achat. Quand ils l'exerceront, nous verrons. »