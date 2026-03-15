L'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, s'est exprimé au micro de DAZN après la défaite à Côme, revenant notamment sur l'expulsion de Wesley.
Traduit par
Rome, Gasperini : « Un carton rouge pour Wesley ? Le football prend une mauvaise tournure avec ces simulations, Côme cherche à provoquer ce genre de situations »
L'EXPULSION DE WESLEY
« J'ai déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises aujourd'hui : il est inutile de revenir sur cette tendance du football à recourir aux simulations. Côme cherche à provoquer ce genre de situations. Malheureusement, il s'agit d'un incident grave, tout comme celui qui a conduit au match nul. Côme réussit bien ces percées, nous avons toujours bien défendu, mais là, nous n'avons pas été à la hauteur. Il y a eu cette action de Malen sur le score de 1-1 qui aurait pu nous redonner l'avantage. Ces incidents sont trop flagrants pour passer inaperçus. »
À PROPOS DE MALEN ET DES DIFFICULTÉS
« Si l'entraîneur a toujours une vision aussi claire et précise de la situation, c'est que l'équipe travaille bien. L'équipe a fait son match : en première mi-temps, nous avons bien contré les relances de leur gardien, et en deuxième mi-temps, c'était encore mieux, puis Côme a fait entrer des joueurs importants. La véritable difficulté n'est apparue qu'après la supériorité numérique. »
Toujours au sujet de l'avenir de Malen lors de la conférence de presse : « Posez cette question au club, peut-être en mai ou en juin. C'est eux qui décident, mais la Roma dispose d'une option d'achat. Quand ils l'exerceront, nous verrons. »
LE GROUPE ET SON PROCHAIN ENGAGEMENT
« Des jeunes extraordinaires, très jeunes. Nous devons faire de notre mieux pour remettre sur pied certains joueurs qui sortent d'une période de blessures. En ce moment, les suspensions nous privent également de continuité. Mais nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. »
SU CELIK
« Il a un problème au mollet, espérons que ce ne soit qu'un début de crampe. Il peut jouer à plusieurs postes, je l'aurais replacé en défense et espérons qu'il sera rétabli pour jeudi. »