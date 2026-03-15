Rome : Gasperini s'emporte après le carton rouge infligé à Wesley : il jette les feuilles de l'assistant

Déjà averti, Wesley a été l'auteur d'une intervention naïve, mais réglementaire. À la 65e minute, alors que Douvikas venait tout juste d'égaliser après le penalty de Malen en première mi-temps, Diao s'empare du ballon sur un rebond face à Rensch et s'élance vers l'avant, mais Wesley le fait tomber. Le contact n'est pas violent, mais il est bien là, à deux endroits, sur la jambe et le maillot, et Massa n'a d'autre choix que de sortir le carton jaune pour Spa. Le problème, c'est que c'est le deuxième et que Wesley est expulsé.