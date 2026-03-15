La Roma, qui était à égalité 1-1 dans ce match au sommet pour une place en Ligue des champions contre Côme, s'est retrouvée à 10 en deuxième mi-temps suite à l'expulsion de Wesley Franca pour un deuxième carton jaune. Le Brésilien, déjà averti, a stoppé la contre-attaque de Diao, poussant l'arbitre Massa à sortir le carton, ce qui a provoqué une réaction furieuse de Gian Piero Gasperini sur le banc.
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Rome : Gasperini s'emporte après le carton rouge infligé à Wesley : il jette les feuilles de l'assistant
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Déjà averti, Wesley a été l'auteur d'une intervention naïve, mais réglementaire. À la 65e minute, alors que Douvikas venait tout juste d'égaliser après le penalty de Malen en première mi-temps, Diao s'empare du ballon sur un rebond face à Rensch et s'élance vers l'avant, mais Wesley le fait tomber. Le contact n'est pas violent, mais il est bien là, à deux endroits, sur la jambe et le maillot, et Massa n'a d'autre choix que de sortir le carton jaune pour Spa. Le problème, c'est que c'est le deuxième et que Wesley est expulsé.
GASPERINI LANCE LE DOSSIER DE SON ADJOINT
Gasperini, qui s'apprêtait entre-temps à faire entrer Venturino, se tourne vers le banc, visiblement en colère, et, en gesticulant, fait voler la chemise de son assistant, remplie de feuilles qui, selon toute vraisemblance, contenaient les consignes pour les coups de pied arrêtés destinées à l'ancien joueur de Gênes prêt à entrer en jeu.
LA COLÈRE ÉGALEMENT À L'ÉGARD DE LA STRATÉGIE COÛTEUSE
La colère de Gasperini, comme le rapporte DAZN, n'est pas seulement due à l'expulsion, mais surtout au moment où elle est survenue, car à ce moment-là, avec le remplacement de Venturino, il s'apprêtait à remanier une équipe qui était déjà en difficulté. Le remplacement de Venturino a en effet été suspendu et modifié, l'ancien joueur de Gênes ayant finalement regagné le banc et n'étant plus entré en jeu.