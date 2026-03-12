Goal.com
Rome, Gasperini : « On joue désormais au football-rugby. Pellegrini ? Pauvre garçon, laissez-le tranquille. Voici quand Koné et Soulé reviennent. »

Les commentaires de l'entraîneur de la Roma après le match.

Gian Piero Gasperini, entraîneur de laRoma, s'est exprimé sur Sky Sport et lors d'une conférence de presse après le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, qui s'est soldé par un match nul 1-1 contre Bologne. Voici ses propos.

« Ils ont misé beaucoup sur le physique, un peu comme à Gênes. Puis nous nous sommes mieux adaptés, nous avons créé des situations dangereuses dès la première mi-temps, mais nous étions un peu en dessous d'eux et le stade a également eu une influence. Bernardeschi a fait de très bonnes choses et Bologne a de bons joueurs. Le résultat est probablement juste, car nous avons également eu plusieurs occasions dangereuses. » 

    « Désormais, les deuxièmes ballons sont devenus déterminants : la pression vous pousse à jouer en profondeur, on finit très souvent par jouer ce football-rugby. Je pense que c'est un peu lié à la saison, dès que les températures changeront, comme c'est le cas en fin de match, on commencera à jouer un football plus technique et cela pourrait bientôt être le cas. Mon retour ? Si le match se déroule ainsi, l'aspect technique de la construction du jeu devient beaucoup plus difficile et on travaille sur la structure. Aujourd'hui, nous avions une équipe très jeune, nous pouvons concéder quelques déficits de force, mais nous nous en sommes bien sortis pendant les 90 minutes. À Rome, ce sera décisif, les deux matchs peuvent être différents. Nous avons créé 4-5 occasions. Ce n'est pas une question d'audace, nous avions aussi un adversaire de valeur en face, je ne considère absolument pas la performance de la Roma comme négative ».

    « Des problèmes en défense ? C'est une question d'adaptation. Hermoso et Mancini étaient absents et aujourd'hui, on a beaucoup joué sur les longs ballons et les duels. Ghilardi a fait un bon match, Celik est certainement meilleur en défense sur le côté. Nous sommes en difficulté depuis plusieurs semaines, mais pour le match retour, nous serons au complet, en touchant du bois.

    « Pour Saragosse, ce type de match n'est pas idéal car les longs ballons ne favorisent pas ses caractéristiques, mais la saison est longue et avec d'autres températures, il pourra faire la différence, ou dans les dernières minutes du match lorsque le rythme ralentit. Robinio Vaz est bien entré en jeu et a apporté une bonne présence physique. Soulé reviendra probablement après la trêve, mais c'est difficile à prévoir. Konè a manqué son premier match en Europe, il a eu du mal à récupérer après le match à Gênes. Nous avons préféré ne pas prendre de risque, car nous allons maintenant affronter Côme, puis Bologne au match retour.

    Pellegrini ? Pauvre garçon, laissez-le tranquille. Il joue bien certains matchs, moins bien d'autres, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il a marqué aujourd'hui que les évaluations sont différentes. Il faut toujours rester objectif. El Aynaoui est-il différent de celui que l'on a vu avant la Coupe d'Afrique ? La Coupe d'Afrique cause souvent ce genre de problèmes, mais ensuite, en jouant, on retrouve son rythme. Les cas sont très nombreux, c'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on recrute des joueurs qui participent à la Coupe d'Afrique. Ce garçon est toutefois excellent et très sérieux, il faut juste être patient.

