Rome, Gasperini : « On joue désormais au football-rugby. Pellegrini ? Pauvre garçon, laissez-le tranquille. Voici quand Koné et Soulé reviennent. »

Lors de la conférence de presse, l'ancien joueur de l'Atalanta a ajouté :

« Des problèmes en défense ? C'est une question d'adaptation. Hermoso et Mancini étaient absents et aujourd'hui, on a beaucoup joué sur les longs ballons et les duels. Ghilardi a fait un bon match, Celik est certainement meilleur en défense sur le côté. Nous sommes en difficulté depuis plusieurs semaines, mais pour le match retour, nous serons au complet, en touchant du bois.

« Pour Saragosse, ce type de match n'est pas idéal car les longs ballons ne favorisent pas ses caractéristiques, mais la saison est longue et avec d'autres températures, il pourra faire la différence, ou dans les dernières minutes du match lorsque le rythme ralentit. Robinio Vaz est bien entré en jeu et a apporté une bonne présence physique. Soulé reviendra probablement après la trêve, mais c'est difficile à prévoir. Konè a manqué son premier match en Europe, il a eu du mal à récupérer après le match à Gênes. Nous avons préféré ne pas prendre de risque, car nous allons maintenant affronter Côme, puis Bologne au match retour.

Pellegrini ? Pauvre garçon, laissez-le tranquille. Il joue bien certains matchs, moins bien d'autres, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il a marqué aujourd'hui que les évaluations sont différentes. Il faut toujours rester objectif. El Aynaoui est-il différent de celui que l'on a vu avant la Coupe d'Afrique ? La Coupe d'Afrique cause souvent ce genre de problèmes, mais ensuite, en jouant, on retrouve son rythme. Les cas sont très nombreux, c'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on recrute des joueurs qui participent à la Coupe d'Afrique. Ce garçon est toutefois excellent et très sérieux, il faut juste être patient.