Rome, Gasperini : « Nous sommes en situation d'urgence depuis longtemps en attaque, l'Europa League est une priorité »

« Nous avons cette situation en attaque où nous avons certainement perdu beaucoup de joueurs par rapport à la première partie de saison, comme Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi, Soulé. Mais nous avons Malen, qui nous a certainement apporté une valeur ajoutée, même si nous avons perdu quelques numéros. Pour les autres numéros, nous essayons d'intégrer des joueurs, dont Zaragoza, qui n'a pas joué le dernier match, mais qui est toujours entré sur le terrain lors des matchs précédents. Il est arrivé il y a moins d'un mois et a toujours participé. Ensuite, il n'est facile pour personne d'arriver en janvier et de faire ce qu'a fait Malen, mais ce sont des cas assez rares. L'intégration des joueurs qui arrivent en janvier est toujours un peu plus longue. Je reste convaincu que Zaragoza, par exemple, a fait une excellente passe décisive, et j'espère qu'il pourra jouer un rôle positif dans les prochains matchs. Ceux qui arrivent en janvier ont toujours quelques difficultés à s'intégrer, même d'un point de vue physique, ils ont besoin de quelques semaines pour s'adapter au mieux. À ce poste, nous faisons tourner les joueurs, en l'absence de Dybala, Soulé, etc. Nous faisons tourner plusieurs joueurs. Celui qui joue avec le plus de régularité est certainement Pellegrini, et les autres, comme Venturino, qui vient de reprendre, El Shharawy, qui a été absent pendant longtemps, Zarogaza, Vaz, qui sont arrivés, essaient de s'intégrer.