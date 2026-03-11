Gian Piero Gasperini s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la veille du match contre Bologne. L'entraîneur retrouve Hermoso parmi les joueurs convoqués, mais ne peut toujours pas compter sur Soulé, resté à Rome en raison d'une pubalgie. Voici les propos de l'entraîneur giallorosso :
Rome, Gasperini : « Nous sommes en situation d'urgence depuis longtemps en attaque, l'Europa League est une priorité »
BEAU« Nous devons voir comment il se comporte demain. Il a très peu entraîné, donc nous ne savons pas s'il sera prêt à jouer tout le match. S'il est convoqué, cela signifie qu'il est disponible pour jouer. Il pourrait commencer le match, mais avec la possibilité d'être remplacé, ou même d'entrer en cours de match. Quoi qu'il en soit, il est disponible. »
L'EUROPA LEAGUE
« Les deux sont prioritaires. À ce moment-là, la Coupe d'Italie était peut-être même prioritaire, et c'était aussi une priorité. Nous n'avons jamais pensé à abandonner quoi que ce soit et nous avons toujours joué à fond pour tous, pour tous les objectifs. Je ne vois pas comment on pourrait faire des choix, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme si on pouvait jouer un peu moins. On essaie de passer tous les tours possibles en Europe et de faire le maximum dans le championnat à chaque match. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas par choix. »
Saragosse« Nous avons cette situation en attaque où nous avons certainement perdu beaucoup de joueurs par rapport à la première partie de saison, comme Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi, Soulé. Mais nous avons Malen, qui nous a certainement apporté une valeur ajoutée, même si nous avons perdu quelques numéros. Pour les autres numéros, nous essayons d'intégrer des joueurs, dont Zaragoza, qui n'a pas joué le dernier match, mais qui est toujours entré sur le terrain lors des matchs précédents. Il est arrivé il y a moins d'un mois et a toujours participé. Ensuite, il n'est facile pour personne d'arriver en janvier et de faire ce qu'a fait Malen, mais ce sont des cas assez rares. L'intégration des joueurs qui arrivent en janvier est toujours un peu plus longue. Je reste convaincu que Zaragoza, par exemple, a fait une excellente passe décisive, et j'espère qu'il pourra jouer un rôle positif dans les prochains matchs. Ceux qui arrivent en janvier ont toujours quelques difficultés à s'intégrer, même d'un point de vue physique, ils ont besoin de quelques semaines pour s'adapter au mieux. À ce poste, nous faisons tourner les joueurs, en l'absence de Dybala, Soulé, etc. Nous faisons tourner plusieurs joueurs. Celui qui joue avec le plus de régularité est certainement Pellegrini, et les autres, comme Venturino, qui vient de reprendre, El Shharawy, qui a été absent pendant longtemps, Zarogaza, Vaz, qui sont arrivés, essaient de s'intégrer.
URGENCE« Nous sommes en situation d'urgence depuis longtemps en attaque. J'ai déjà dit que les chiffres avaient changé : par rapport à la première partie de saison, nous avons perdu cinq joueurs, dont Scharawi. Ensuite, en ce qui concerne les véritables attaquants, comme Malen en ce moment, nous avons Vaz, qui est également un très jeune joueur, un championnat arrivé, et Arena qui est encore plus jeune et qui ne peut même pas être sur la liste, donc nous devons travailler avec Venturini. Il y a certainement des urgences en attaque, mais les chiffres sont meilleurs qu'avant. Sur ce point, nous essayons de nous compléter et de jouer nos matchs au mieux, comme nous le faisons actuellement. En ce qui concerne les formations et les minutes, nous essayons de gérer au mieux les ressources, mais au final, comme je le dis toujours, le repos, c'est seulement la nuit. »
PELLEGRINI« Non, ce n'est absolument pas un sujet dont nous devons discuter en ce moment. Nous sommes à un moment très important du championnat et de la Ligue Europa. L'attention de tout le monde, la mienne et la sienne en premier lieu, est uniquement tournée vers les performances et les matchs. Il peut y avoir des matchs où l'on joue mieux et d'autres où l'on a plus de mal, mais cela est normal pour tout le monde, pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. »
LE FOOTBALL ITALIENEn attendant, au moins une équipe italienne est qualifiée. Cette année, cependant, est encore plus négative que les autres années, surtout en ce qui concerne la Ligue des champions et la Ligue Europa, car la Roma a remporté la Ligue Europa Conférence il y a quelques années, mais la Ligue des champions lui échappe depuis longtemps. La Ligue Europa n'a pas été remportée depuis les années 90, l'Inter a remporté la Ligue des champions en 2010, mais en général, cela fait vraiment beaucoup d'années. Au cours des 25 dernières années, pendant 15 ans, il n'y a pas eu d'équipes italiennes. Cette année, la situation est encore pire et elle est également liée aux problèmes du championnat, avec les difficultés de l'équipe nationale, qui, nous l'espérons vivement, pourra se qualifier. Ce n'est donc pas un hasard. Nous avons certainement quelques difficultés, inutile de le cacher. Nous sommes probablement tous impliqués, l'entraîneur, le club et probablement aussi les médias, qui doivent en identifier les causes. Il ne s'agit pas seulement d'un remplacement ou d'un module tactique, c'est un problème plus profond, qui provient probablement aussi des secteurs juniors et de la manière dont les équipes sont constituées. Si les résultats sont ceux-là, notre championnat a des problèmes qui doivent être abordés et qui concernent certainement tout le monde.
