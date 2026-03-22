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Soule RomaGetty
Emanuele Tramacere

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Rome : Gasperini ne pourra pas compter sur Celik, Soulé et Koné, qui ne font pas partie du groupe pour le match contre Lecce

La situation reste critique chez la Roma, Gian Piero Gasperini ayant publié la liste des joueurs convoqués en vue du match crucial contre Lecce, qui pourrait bien faire pencher la balance dans la course à une place en Ligue des champions.


Et les nouvelles ne sont pas bonnes depuis l'infirmerie de Trigoria, puisque tous les joueurs dont la participation était incertaine à la veille du match n'ont pas été convoqués. Parmi eux figure une nouvelle fois Matias Soulé, ce qui confirme la persistance de la crise en attaque.

  • Festif, émouvant et hors du commun

    La pubalgie continue de tourmenter Soulé qui, bien qu'il soit en phase de récupération, n'est toujours pas disponible pour l'entraîneur, qui l'a écarté de la liste. La blessure au biceps fémoral de la jambe droite, dont on avait déjà fait état, empêchera Manu Koné d'être sur le terrain, mais la nouveauté, c'est l'absence forcée, en plus de celle de Wesley, suspendu, de Zeki Celik, qui souffre depuis un certain temps d'un problème au mollet et n'a pas été convoqué pour le match contre les Salentini.

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  • LA LISTE COMPLÈTE

    Gardiens : Svilar, De Marzi, Gollini

    Défenseurs : Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

    Milieux de terrain : Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

    Attaquants : Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

  • LA COMPOSITION PROBABLE

    ROME (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas ; Pisilli, Pellegrini ; Malen.
    Remplaçants : De Marzi, Gollini, Angelino, Ghilardi, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza, Arena, Vaz, Venturino.
    Entraîneur : Gian Piero Gasperini

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