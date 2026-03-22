Rome : Gasperini ne pourra pas compter sur Celik, Soulé et Koné, qui ne font pas partie du groupe pour le match contre Lecce

La situation reste critique chez la Roma, Gian Piero Gasperini ayant publié la liste des joueurs convoqués en vue du match crucial contre Lecce, qui pourrait bien faire pencher la balance dans la course à une place en Ligue des champions.





Et les nouvelles ne sont pas bonnes depuis l'infirmerie de Trigoria, puisque tous les joueurs dont la participation était incertaine à la veille du match n'ont pas été convoqués. Parmi eux figure une nouvelle fois Matias Soulé, ce qui confirme la persistance de la crise en attaque.