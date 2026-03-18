Rome, Gasperini : « L'expulsion de Wesley ? Quand on se sent pris pour un idiot, il faut faire l'air stupide. »

« Nous avons disputé de nombreux matchs : dans certains, nous avons mieux joué, dans d'autres, moins bien. Nous avons connu des problèmes d'effectif, mais ce n'est pas une excuse. À Gênes et à Côme, cependant, nous avons été pénalisés par des incidents. En ce moment, nous ne traversons pas notre meilleure période ; nous payons aujourd'hui le prix des suspensions et des blessures. L'équipe n'a jamais manqué d'attitude, même si nous n'avons pas bien joué à chaque match. Demain, nous voulons jouer au mieux de nos capacités. »