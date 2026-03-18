Gian Piero Gasperini s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la veille du match contre Bologne. Après le match nul 1-1 au stade Dall'Ara, l'enjeu est désormais une place en quarts de finale face à Lille ou Aston Villa. Soulé est à nouveau forfait, tandis que l'état de santé de Koné reste à évaluer. Voici ses propos :
Traduit par
Rome, Gasperini : « L'expulsion de Wesley ? Quand on se sent pris pour un idiot, il faut faire l'air stupide. »
LES ACCIDENTS
Qu'en est-il de l'état de forme de Mancini, Koné et Celik : sont-ils incertains ou n'ont-ils pas participé à l'entraînement hier par mesure de précaution ? « Les deux. Nous verrons aujourd'hui, mais c'est Koné qui est le plus touché. »
LE CARTON ROUGE À WESLEY
« Quand tu te sens pris pour un idiot, tu dois faire la tête d'un idiot. Disons-le comme ça, pour ne mettre personne dans l'embarras. »
LES DÉFAITES
« Nous avons disputé de nombreux matchs : dans certains, nous avons mieux joué, dans d'autres, moins bien. Nous avons connu des problèmes d'effectif, mais ce n'est pas une excuse. À Gênes et à Côme, cependant, nous avons été pénalisés par des incidents. En ce moment, nous ne traversons pas notre meilleure période ; nous payons aujourd'hui le prix des suspensions et des blessures. L'équipe n'a jamais manqué d'attitude, même si nous n'avons pas bien joué à chaque match. Demain, nous voulons jouer au mieux de nos capacités. »
EL SHAARAWY
« Il suffit de regarder notre composition. Il a été absent pendant 40 jours et ne s'est jamais entraîné. Demain, je n'aurai même pas Venturino à ma disposition. Demain, il y aura lui, Pellegrini et Zaragoza. Tout le monde essaie de donner le meilleur de soi-même. Maintenant qu'El Shaarawy va bien, il peut faire partie des protagonistes. »