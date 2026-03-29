Carlos Augusto prend son temps avec l'Inter et la Roma tente de s'immiscer dans la course : c'est le Corriere dello Sport qui fait le point sur l'éventuel imbroglio sur le marché des transferts entre les Giallorossi et les Nerazzurri, qui pourrait se produire cet été et impliquer également Manu Koné, le milieu de terrain français qui suscite déjà l'intérêt du club milanais.

Que la Roma ait besoin d'un arrière gauche est une chose connue depuis des mois, étant donné qu'Angelino est hors jeu depuis le début de la saison et que Tsimikas ne semble pas s'être acclimaté. En janvier, les tentatives pour recruter Fortini de la Fiorentina et Moller-Wolfe de Wolverhampton ont échoué, et en juin, le contrat de Celik arrive à expiration ; ce dernier semble sur le point de rejoindre la Juventus en tant que joueur libre. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'intérêt pour Carlos Augusto, une alternative à Bastoni et Dimarco sur le flanc gauche de la formation de Chivu.