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Rome et Carlos Augusto : impasse sur la prolongation avec l'Inter et imbrication avec Manu Koné, toutes les dernières nouvelles

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Massara est toujours à la recherche d'un arrière gauche

Carlos Augusto prend son temps avec l'Inter et la Roma tente de s'immiscer dans la course : c'est le Corriere dello Sport qui fait le point sur l'éventuel imbroglio sur le marché des transferts entre les Giallorossi et les Nerazzurri, qui pourrait se produire cet été et impliquer également Manu Koné, le milieu de terrain français qui suscite déjà l'intérêt du club milanais.

Que la Roma ait besoin d'un arrière gauche est une chose connue depuis des mois, étant donné qu'Angelino est hors jeu depuis le début de la saison et que Tsimikas ne semble pas s'être acclimaté. En janvier, les tentatives pour recruter Fortini de la Fiorentina et Moller-Wolfe de Wolverhampton ont échoué, et en juin, le contrat de Celik arrive à expiration ; ce dernier semble sur le point de rejoindre la Juventus en tant que joueur libre. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'intérêt pour Carlos Augusto, une alternative à Bastoni et Dimarco sur le flanc gauche de la formation de Chivu.

  • OFFRE ET DEMANDE

    « Pour l'instant, les positions divergent quant au renouvellement du contrat de Carlos Augusto, qui expire actuellement en 2028. Pour l'Inter, il n'est pas sur le départ, mais il n'est pas non plus intransférable. Et la Roma devrait disposer d'un budget de 15 à 16 millions d'euros pour pourvoir ce poste, même si les Nerazzurri estimeraient la valeur du joueur à au moins 20 millions », explique le Corriere dello Sport.

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  • LE TUBE DE KONE

    Le match de championnat prévu à Pâques pourrait être l'occasion d'entamer des discussions : à Milan, on recherche activement un milieu de terrain physique, capable de déstabiliser le jeu adverse et, pourquoi pas, doté d'une bonne vitesse, et Manu Koné reste en tête de la liste des souhaits de Chivu après l'échec du transfert prévu à l'été 2025, qui avait été négocié pour 35 millions d'euros plus des primes. En reparlera-t-on en incluant Carlos Augusto ?



  • LES DOUTES DE CARLOS

    Ce n'est pas seulement l'aspect financier qui ralentit quelque peu les négociations entre Carlos Augusto et l'Inter, même si, à vrai dire, il existe un écart entre l'offre et la demande : le joueur peut encore se prévaloir du décret « Crescita » et, selon les rumeurs qui filtrent du Viale della Liberazione, il aurait laissé entendre qu'il souhaitait percevoir un salaire d'environ 4 millions d'euros. L'Inter s'arrête un peu avant, lui proposant un renouvellement à 3,2 millions d'euros par saison plus des primes, pouvant aller jusqu'à 3,5 millions.

    Carlos Augusto a 27 ans et estime que le moment est venu pour lui de jouer plus régulièrement comme titulaire. À l’Inter, il n’a jamais eu cette chance : en tant que troisième défenseur, il a toujours été devancé par Bastoni, et en tant que cinquième, il a toujours eu Dimarco devant lui. Mais si Bastoni venait vraiment à partir ? À ce moment-là, Carlos pourrait tout de même ne pas avoir résolu ses problèmes, étant donné que l’Inter pourrait décider de passer à une défense à quatre et que, dans tous les cas, le titulaire serait Dimarco.

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