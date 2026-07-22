La Roma a échoué à convaincre Crysencio Summerville. Jusqu’aux dernières heures, le club italien s’est accroché à l’espoir que la volonté du joueur de s’essayer à un championnat plus compétitif fasse la différence. L’appel de l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini n’a pas suffi à faire fléchir Crysencio Summerville, qui, après une journée de réflexion, a choisi d’accepter l’offre mirobolante d’Al-Hilal et de s’expatrier en Arabie saoudite.
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Rome, c'est raté : l'option Crysencio Summerville s'envole définitivement, un accord a été conclu entre West Ham et Al-Hilal. Tous les chiffres de la transaction
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Selon Fabrizio Romano, l’attaquant néerlandais quitte West Ham pour rejoindre l’équipe de Simone Inzaghi, ex-entraîneur de l’Inter, dans une transaction évaluée à 75 millions d’euros, primes comprises. Le club londonien a autorisé l’attaquant né en 2001 à passer les visites médicales, étape préalable à la finalisation de son transfert vers Al-Hilal. Summerville, lui, percevra un salaire net de 16 millions d’euros par saison.
Que prépare la Roma ?
La Roma, qui avait mis 50 millions d’euros (bonus inclus) sur la table et croyait avoir trouvé un accord salarial global, doit finalement renoncer à Summerville. Dans le même temps, une autre cible, l’Argentin Alejandro Garnacho, a finalisé son transfert de Chelsea à Aston Villa. Les Giallorossi doivent donc repartir de zéro dans la quête des deux ailiers réclamés par Gasperini pour compléter son effectif. Les pistes alternatives émergées ces dernières heures mènent à Andreas Schjelderup (Benfica), Antonio Nusa (Leipzig) et Diego Moreira (Strasbourg).
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