Rome, c'est raté : l'option Crysencio Summerville s'envole définitivement, un accord a été conclu entre West Ham et Al-Hilal. Tous les chiffres de la transaction

La Roma, qui avait mis 50 millions d’euros (bonus inclus) sur la table et croyait avoir trouvé un accord salarial global, doit finalement renoncer à Summerville. Dans le même temps, une autre cible, l’Argentin Alejandro Garnacho, a finalisé son transfert de Chelsea à Aston Villa. Les Giallorossi doivent donc repartir de zéro dans la quête des deux ailiers réclamés par Gasperini pour compléter son effectif. Les pistes alternatives émergées ces dernières heures mènent à Andreas Schjelderup (Benfica), Antonio Nusa (Leipzig) et Diego Moreira (Strasbourg).