Mauvaise nouvelle pour la Roma : les Giallorossi risquent de perdre à nouveau Manu Koné sur blessure. Le milieu de terrain français a dû quitter le terrain en première mi-temps lors du match retour des huitièmes de finale de l'Europa League contre Bologne. À la 18e minute, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach s'est blessé au fléchisseur droit, probablement un problème musculaire qui a contraint le joueur à quitter le terrain deux minutes plus tard : Gasperini l'a remplacé par Lorenzo Pellegrini, qui avait marqué lors du match aller en répliquant à l'ouverture du score de Bernardeschi (match terminé sur un score de 1-1).
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Rome-Bologne : Koné forfait pour cause de problème musculaire ; Pellegrini le remplace ; état de santé du Français
LES CONDITIONS DE KONE
Avant même le coup d'envoi, l'état de forme de Koné n'était pas des plus bons ; le milieu de terrain s'est remis in extremis et a réussi à débuter la rencontre parmi les titulaires, aligné au milieu de terrain aux côtés de Cristante – jusqu'alors, Pisilli évoluait en attaque aux côtés d'El Shaarawy, mais désormais, c'est probablement Pellegrini qui occupera cette position et le joueur né en 2004 reculera de quelques mètres – mais après quelques minutes, il a été contraint de quitter le terrain. Dans les prochaines heures, le Français subira des examens approfondis afin de déterminer la gravité de la blessure et, surtout, le temps de récupération nécessaire.
QUI PEUT JOUER À LA PLACE DE KONE'
Le prochain match de la Roma est prévu contre Lecce en championnat dimanche 22 à 18 h ; il reste à voir si Koné pourra être sur le terrain, mais Gasperini espère pouvoir compter sur lui, surtout pour le grand match prévu le lendemain : dimanche 5 avril, les Giallorossi se rendront à San Siro pour affronter l'Inter de l'ancien Cristian Chivu. Si le Français ne devait pas être disponible pour les prochains matchs, l'entraîneur pourrait aligner soit Pisilli, soit El Aynaoui aux côtés de Cristiante dans son 3-4-2-1.