Le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League entre la Roma et Bologne a été interminable. Dans ce derby italien, les deux équipes partaient sur un score de 1-1 à l'aller, grâce à des buts de Bernardeschi et Pellegrini, qui ont tous deux été les protagonistes de la rencontre de ce soir. À l'Olimpico, le match s'est terminé sur un score de 3-3 à l'issue du temps réglementaire, puis Bologne s'est imposé en prolongation grâce à un but décisif de Cambiaghi – entré en jeu en deuxième mi-temps – à la 111e minute. Les Giallorossi sont donc éliminés de l'Europa League, tandis que l'équipe d'Italiano se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera l'Aston Villa d'Unai Emery, qui a éliminé Lille en huitièmes de finale sur un score cumulé de 3-0 aller-retour.
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Rome-Bologne, Gasperini : « Robinio Vaz doit progresser, Malen est extraordinaire. Mais le problème en attaque nous suit depuis le début de l'année »
LES PROPOS DE GASPERINI
Après le match, l'entraîneur des Giallorossi, Gian Piero Gasperini, s'est exprimé ainsi au micro de Sky Sport : « Nous avons montré le meilleur de nous-mêmes pendant presque tout le match, mais le pire est arrivé à la fin, quand ils sont revenus au score alors que nous avions fait des choses importantes. C'est dommage d'avoir commis certaines erreurs, nous sortons de ce match avec beaucoup de regrets, mais quand on se trompe de cette manière, il est normal d'être éliminé. En défense, nous avons eu du mal ; en deuxième mi-temps, Bologne a fait entrer trois joueurs frais et ça n’a pas été facile de les gérer. »
« MALEN EXTRAORDINAIRE »
En conclusion, Gasperini a analysé les performances individuelles : « Robinio Vaz est un très jeune joueur. Il subit la pression liée au fait qu’un investissement important a été réalisé pour lui et qu’on attend de grandes choses de sa part, mais c’est un joueur qui doit encore progresser ; grâce à son dynamisme, il peut s’avérer utile en cours de match. Jouer à ce niveau n’est pas facile. Malen est extraordinaire, il a rehaussé notre niveau par rapport à la phase aller, car le problème en attaque nous suit depuis le début de la saison. Les absences ? Quand il manque 4 ou 5 joueurs dans le même secteur, c’est normal de souffrir un peu, mais malgré tout, l’équipe a donné le maximum. »