Romario, ancienne star du Brésil (70 sélections, 55 buts, champion du monde 1994), s’en prend de nouveau à Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleção, éliminée de la Coupe du monde par la Norvège en huitièmes de finale : « Il ne peut pas rester sélectionneur du Brésil, c’est hors de question. Si j’avais été à la tête de la fédération, j’aurais fait irruption dans le vestiaire, je l’aurais congédié sur-le-champ et j’aurais déchiré son contrat. La rencontre face à la Norvège a été une honte ; je l’aurais même traduit en justice. On verra bien ce qui se passera, mais il ne peut pas rester », peut-on lire sur Sportmediaset. « Je n’ai même pas compris ce qu’il comptait faire sur le terrain : retirer Bruno Guimaraes pour faire jouer Ederson sur le flanc ? Et tu fais ça parce que tu n’as pas convoqué d’autres arrières latéraux. Un arrière latéral se blesse et tu convoques un défenseur central ? Je comprends qu’il n’y en ait pas beaucoup, mais y a-t-il quelqu’un de meilleur qu’Ederson à ce poste ? »
AFP
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Romario se montre très critique à l’égard d’Ancelotti : « Je l’entraînerais devant les tribunaux et je déchirerais son contrat. »
L’ancien attaquant, né en 1966, ajoute : « Nous avons eu Dunga : il a perdu et il est parti. Nous avons eu Felipe Scolari, qui a gagné la Coupe et est resté. Puis Tite, qui a perdu, est resté et a encore perdu. Maintenant, nous avons ce maudit Ancelotti, qui a perdu et qui continuera à perdre. Il a commis de nombreuses erreurs lors de cette Coupe du monde, et vous, les journalistes, vous ne dites rien. Si c’avait été un entraîneur brésilien, vous l’auriez déjà mis en pièces. Mais comme c’est un étranger, personne ne dit rien ! »
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