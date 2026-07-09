Romario, ancienne star du Brésil (70 sélections, 55 buts, champion du monde 1994), s’en prend de nouveau à Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleção, éliminée de la Coupe du monde par la Norvège en huitièmes de finale : « Il ne peut pas rester sélectionneur du Brésil, c’est hors de question. Si j’avais été à la tête de la fédération, j’aurais fait irruption dans le vestiaire, je l’aurais congédié sur-le-champ et déchiré son contrat. Cette défaite contre la Norvège est une honte ; je l’aurais même traduit en justice. On verra bien ce qui se passera, mais il ne peut pas rester », peut-on lire sur Sportmediaset. « Je n’ai même pas compris son plan de jeu : sortir Bruno Guimaraes pour faire jouer Ederson sur le flanc ? Tu fais ça parce que tu n’as pas convoqué d’autres arrières latéraux. Un arrière latéral se blesse et tu convoques un défenseur central ? Je comprends qu’il n’y en ait pas beaucoup, mais y a-t-il quelqu’un de meilleur qu’Ederson à ce poste ? »