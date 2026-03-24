Jadon Sancho, actuellement prêté à Aston Villa, s'apprête à changer à nouveau de club. Ce n'est toutefois pas à Manchester United, propriétaire de son contrat, que l'ailier anglais poursuivra sa carrière, assure Fabrizio Romano. Dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l'expert du mercato dévoile également quelques coulisses concernant les rumeurs passées le liant à des clubs italiens tels que la Juventus, la Roma et Naples.
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Romano : « Sancho part libre de tout contrat, Manchester United est clair. La vérité sur la Juventus, la Roma et Naples »
FINIE L'ÉPOQUE DE UNITED
« Manchester United a déjà fait savoir à Sancho qu'il ne ferait pas jouer l'option prévue dans le contrat. Le joueur devient un joueur libre, c'est à lui de décider où il ira », explique Romano.
JUVENTUS, ROME ET NAPLES
« En 2024, il y a eu une opportunité avec la Juventus, avant son arrivée à Chelsea, opportunité qui s'est répétée en 2025, lorsque ce sont les Bianconeri qui ont fait marche arrière pour des raisons liées à des doutes sur certains aspects de son caractère. C'est en revanche Sancho qui n'a pas donné suite à l'intérêt de la Roma, qui avait évalué la situation, tandis que Naples s'est manifesté fin mai 2025. À l'heure actuelle, c'est le Borussia Dortmund, où Jadon a déjà joué à deux reprises, qui s'est manifesté, mais une réduction de salaire est nécessaire », conclut-il.