Romano : « Sancho part libre de tout contrat, Manchester United est clair. La vérité sur la Juventus, la Roma et Naples »

« En 2024, il y a eu une opportunité avec la Juventus, avant son arrivée à Chelsea, opportunité qui s'est répétée en 2025, lorsque ce sont les Bianconeri qui ont fait marche arrière pour des raisons liées à des doutes sur certains aspects de son caractère. C'est en revanche Sancho qui n'a pas donné suite à l'intérêt de la Roma, qui avait évalué la situation, tandis que Naples s'est manifesté fin mai 2025. À l'heure actuelle, c'est le Borussia Dortmund, où Jadon a déjà joué à deux reprises, qui s'est manifesté, mais une réduction de salaire est nécessaire », conclut-il.