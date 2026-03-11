Roman Abramovich n'est pas tenu de reverser l'intégralité des 2,35 milliards de livres sterling issus de la vente de Chelsea à des œuvres caritatives, car plus de la moitié des fonds sont versés à une société d'investissement

Selon un article publié dans The Times, la longue saga autour du produit de la vente de Chelsea a pris une tournure dramatique. Alors que le club a été vendu à Blueco 22 Ltd pour un montant total de 2,5 milliards de livres sterling, les comptes de Fordstam Ltd révèlent que Roman Abramovich est légalement tenu de ne reverser qu'environ 987 millions de livres sterling à une fondation caritative. Ce montant total comprend un paiement de 2,35 milliards de livres sterling, une retenue de 150 millions de livres sterling et 41,6 millions de livres sterling de frais de transaction.

Ce gain net est un coup dur pour ceux qui s'attendaient à ce que la totalité de la somme soit utilisée pour l'aide humanitaire à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Les états financiers de la société indiquent qu'Abramovich a l'intention de faire don du produit net de la vente, après avoir pris en compte d'autres éléments du bilan. En outre, 1,24 million de livres sterling ont été dépensés au cours de l'exercice financier pour mettre en place une structure permettant de gérer ce don, en plus des frais juridiques et d'audit.