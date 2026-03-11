AFP
Roman Abramovich n'est pas tenu de reverser l'intégralité des 2,35 milliards de livres sterling issus de la vente de Chelsea à des œuvres caritatives, car plus de la moitié des fonds sont versés à une société d'investissement
Le coût réel d'une promesse de don non tenue
Selon un article publié dans The Times, la longue saga autour du produit de la vente de Chelsea a pris une tournure dramatique. Alors que le club a été vendu à Blueco 22 Ltd pour un montant total de 2,5 milliards de livres sterling, les comptes de Fordstam Ltd révèlent que Roman Abramovich est légalement tenu de ne reverser qu'environ 987 millions de livres sterling à une fondation caritative. Ce montant total comprend un paiement de 2,35 milliards de livres sterling, une retenue de 150 millions de livres sterling et 41,6 millions de livres sterling de frais de transaction.
Ce gain net est un coup dur pour ceux qui s'attendaient à ce que la totalité de la somme soit utilisée pour l'aide humanitaire à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Les états financiers de la société indiquent qu'Abramovich a l'intention de faire don du produit net de la vente, après avoir pris en compte d'autres éléments du bilan. En outre, 1,24 million de livres sterling ont été dépensés au cours de l'exercice financier pour mettre en place une structure permettant de gérer ce don, en plus des frais juridiques et d'audit.
Rembourser les dettes liées aux investissements internes massifs
La différence flagrante entre le prix de vente et le montant du don s'explique par les dettes internes colossales de l'ancienne structure holding. Les comptes de Fordstam pour l'exercice clos en juin 2023 confirment que la société doit 1,4 milliard de livres sterling à une entité enregistrée à Jersey, Camberley International Investments.
Cette partie liée a été largement utilisée par le milliardaire russe pour injecter des prêts dans le club pendant son règne de deux décennies à Stamford Bridge, riche en trophées. Bien que les fonds soient actuellement gelés sur un compte bancaire britannique, ces dettes doivent être réglées dans le bilan avant d'obtenir le chiffre net réel.
Batailles juridiques et intervention du gouvernement britannique
La situation est encore compliquée par une lutte juridique acharnée entre son équipe et le gouvernement britannique. Les avocats de l'ancien propriétaire auraient mis en garde contre toute tentative de confiscation, insistant sur le fait que le produit de la vente lui appartient entièrement. En outre, un différend fait rage au sujet du champ d'action de l'organisation caritative : il cherche à aider toutes les victimes du conflit, tandis que le gouvernement insiste pour que les fonds soient utilisés à l'intérieur des frontières ukrainiennes.
La pression monte, le Premier ministre Sir Keir Starmer ayant déjà menacé de saisir les 2,35 milliards de livres sterling gelés si aucun accord n'était trouvé d'ici le 17 mars pour débloquer ces fonds. Pour compliquer encore la situation financière, le solde de trésorerie gelé a généré des intérêts colossaux de 62,8 millions de livres sterling en un an.
Un réseau complexe d'enquêtes et de fonds bloqués
Pour ajouter à l'incertitude, les fonds liés à Camberley International Investments font actuellement l'objet d'une enquête du procureur général de Jersey afin de déterminer si certains actifs constituent le produit d'activités criminelles, une action qu'Abramovich conteste vigoureusement.
Par ailleurs, le gain net de 987 millions de livres sterling exclut spécifiquement les 150 millions de livres sterling retenus par Blueco 22 jusqu'en mai 2027. Fordstam a exclu cette somme en raison de « doutes quant à sa récupérabilité totale », car ces fonds sont destinés à couvrir les amendes potentielles liées à 74 accusations de la FA. Ces accusations concernent des paiements présumés hors comptabilité, notamment un paiement secret à l'ancien agent d'Eden Hazard, mais Chelsea espère ne recevoir qu'une amende, car le club a lui-même signalé ces infractions après les avoir découvertes lors du rachat en 2022.
