Roman Abramovich défie le gouvernement britannique pour le contrôle des 2,5 milliards de livres sterling provenant de la vente de Chelsea, malgré son engagement envers l'Ukraine, alors que la date limite approche

Le cœur du litige repose sur la définition du terme « victimes ». Lorsque Abramovich a annoncé pour la première fois son intention de vendre Chelsea en mars 2022, il a déclaré que le produit de la vente serait utilisé « au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine ». Cette formulation a suscité des inquiétudes parmi les responsables britanniques, qui craignent que le milliardaire n'ait l'intention de détourner une partie des fonds d'aide vers des bénéficiaires russes, une initiative que le gouvernement est déterminé à bloquer.

Les avocats du cabinet Kobre & Kim, qui représentent Abramovich, ont réagi à ces restrictions en déclarant : « Le gouvernement britannique semble considérer ce don proposé comme une forme de mesure punitive à l'encontre de M. Abramovich. La proposition de faire don de ces recettes a été initiée par M. Abramovich avant l'imposition des sanctions, et il reste pleinement déterminé à veiller à ce que les fonds soient utilisés à des fins caritatives. »