Roma, Vieira « vend » Koné à Arsenal : « C'est le meilleur joueur français, supérieur même à Rabiot et Tchouaméni. »

Dans une France où les attaquants ne cessent de faire trembler les filets adverses, c’est un joueur de notre Serie A qui surprend ceux qui le connaissaient moins sur la scène internationale. Il s’agit de Manu Koné, milieu de terrain de la Roma et cible du mercato d’Arsenal depuis quelques semaines déjà. Les Londoniens sont très sérieux concernant ce milieu de terrain des Giallorossi, qui avait également été pressenti par l’Inter par le passé. Pour témoigner de l’intérêt que les Gunners portent à son profil, les propos d’une ancienne légende du club, Patrick Vieira, sont venus confirmer cette attention.





L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui consultant et entraîneur ayant également passé par Gênes, a évoqué Koné, recommandant son recrutement à son ancien club. Pour l’ex-joueur de l’Inter et de la Juve, Koné est même le meilleur milieu de terrain français du moment. Voici ses propos recueillis par Metro.