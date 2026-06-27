Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
CM grafica Kone 16 9Getty Images
Simone Gervasio

Traduit par

Roma, Vieira « vend » Koné à Arsenal : « C'est le meilleur joueur français, supérieur même à Rabiot et Tchouaméni. »

Roma
France vs Suède
France
Suède
Coupe du monde

Le soutien de Vieira à Koné.

Dans une France où les attaquants ne cessent de faire trembler les filets adverses, c’est un joueur de notre Serie A qui surprend ceux qui le connaissaient moins sur la scène internationale. Il s’agit de Manu Koné, milieu de terrain de la Roma et cible du mercato d’Arsenal depuis quelques semaines déjà. Les Londoniens sont très sérieux concernant ce milieu de terrain des Giallorossi, qui avait également été pressenti par l’Inter par le passé. Pour témoigner de l’intérêt que les Gunners portent à son profil, les propos d’une ancienne légende du club, Patrick Vieira, sont venus confirmer cette attention.


L’ancien milieu de terrain, aujourd’hui consultant et entraîneur ayant également passé par Gênes, a évoqué Koné, recommandant son recrutement à son ancien club. Pour l’ex-joueur de l’Inter et de la Juve, Koné est même le meilleur milieu de terrain français du moment. Voici ses propos recueillis par Metro.

  • « Il est arrivé à la Coupe du monde après une série de blessures et une saison compliquée. Pourtant, à mes yeux, il demeure aujourd’hui le meilleur milieu de terrain français. Je le placerais devant Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot grâce à sa mobilité sur le terrain. Il est agressif, il casse les lignes, il possède ce petit plus par rapport aux autres, il est habile dans la récupération du ballon et possède la technique nécessaire pour participer à la construction du jeu. Tchouaméni joue parfois trop souvent le ballon en retrait, lui, il joue toujours vers l’avant. »

    • Publicité
Coupe du monde
France crest
France
FRA
Suède crest
Suède
SWE