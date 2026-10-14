Les mauvaises nouvelles pour Gian Piero Gasperini lors du choc de Ligue des champions entre la Roma et le Real Madrid à l’Olimpico ne se limitent pas à la blessure de Manu Koné. Outre le milieu de terrain français, l’entraîneur de la Roma a également été contraint de remplacer Paulo Dybala à la mi-temps.
AFP
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Roma : une gêne musculaire contraint Dybala à sortir
Gêne musculaire
Selon Amazon Prime, le meneur de jeu a ressenti une gêne musculaire au cours de la première période. À la pause, Gasperini a choisi de le remplacer par Rodrigo Mora.
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