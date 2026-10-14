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Emanuele Tramacere
Traduit par

Roma : une gêne musculaire contraint Dybala à sortir

Roma
P. Dybala
Serie A
Real Madrid
Ligue des Champions
Roma vs Real Madrid

Après Koné, l’attaquant argentin est lui aussi à l’arrêt.

Les mauvaises nouvelles pour Gian Piero Gasperini lors du choc de Ligue des champions entre la Roma et le Real Madrid à l’Olimpico ne se limitent pas à la blessure de Manu Koné. Outre le milieu de terrain français, l’entraîneur de la Roma a également été contraint de remplacer Paulo Dybala à la mi-temps.

  • Gêne musculaire

    Selon Amazon Prime, le meneur de jeu a ressenti une gêne musculaire au cours de la première période. À la pause, Gasperini a choisi de le remplacer par Rodrigo Mora.

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