Inter-Roma

« C’est un grand match que nous avons hâte de jouer pour nous mesurer à l’équipe la plus forte du championnat, celle qui, ces dernières années, a été au sommet. Duel pour le Scudetto ? Cela me fait sourire. Dans cette ville, tu fais 2-3 bons matches et on t’encense, puis tu perds et c’est le drame. Nous devons rester équilibrés, stables. Mais nous savons d’où nous venons et nous savons où nous voulons aller ».





Ceux qui parlent d’un podium Inter, Roma et Côme se trompent ?

« Pour le type de jeu, pour les buts, pour la manière de gagner les matches, cela peut être juste. Mais nous sommes en septembre, c’est tôt ».





Qu’est-ce que Gasp vous demande de différent par rapport aux autres entraîneurs ?

« Vous savez en quoi le mister est vraiment différent ? C’est qu’il me laisse libre dans mes choix, lui, oui ! ».





L’adversaire le plus difficile ?

« Malen, il marque toujours, même à l’entraînement ».





Ça ne compte pas, comme ça.

« Lautaro, très difficile à décrypter. Et Thuram, mon Dieu qu’il est rapide ».





La Juventus a offert 40 millions pour vous. Avez-vous été proche de quitter la Roma ?

« Je n’ai même pas eu une discussion à ce sujet. Je ne suis pas du genre à signer une prolongation jusqu’en 2030 et, l’année suivante, à renier le choix fait ».





Si je vous dis De Rossi ?

« Il a changé ma vie. Peut-être qu’aujourd’hui je ne serais pas à la Roma sans lui ».







