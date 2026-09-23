Rodrigo Mora a été l’un des coups les plus importants du mercato estival de la Roma. Le meneur de jeu portugais brille aujourd’hui avec le Portugal Espoirs et, au micro de Canal 11, il est revenu sur son transfert estival en provenance de Porto, sur ses rêves, sur la saison qu’il est en train de vivre, ainsi que sur une anecdote concernant son coéquipier Paulo Dybala.
Roma, Rodrigo Mora : « Je regardais Dybala quand j’étais enfant. Le Scudetto ? Nous sommes sur la bonne voie. Il a été difficile de dire adieu à Porto »
Rome et l’Olimpico
« J’ai vécu 19 ans à Porto, dont 10 à jouer au FC Porto. Je suis arrivé dans une culture différente, mais je suis heureux et je pense que ce sera un changement positif pour moi. Le poids de jouer à l’Olimpico de Rome ? C’est une atmosphère spéciale, qui te donne très envie de marquer. »
Je regardais Dybala quand j’étais enfant.
« Je le regardais quand j’étais enfant et aujourd’hui pouvoir m’entraîner et jouer à ses côtés... C’est magnifique de le voir, c’est une personne très humble et il m’a énormément aidé durant cette première période. Je suis reconnaissant de pouvoir jouer à ses côtés. »
L’ADIEU À PORTO
« Les adieux ne sont jamais faciles. Pour moi, ça a été difficile parce que ça a été une longue période... c’était ma maison et je crois que cela le sera toujours. Ça a été difficile, mais je sais que tous les cycles se terminent et peuvent se rouvrir par la suite. La chose la plus importante, c’est que je m’en vais le cœur plein, je m’en vais en champion, et je pense que c’est ce qui compte le plus. Je serai toujours un supporter de Porto, à l’encourager depuis l’Italie ; je sais que les choses se passent bien, que cela continue ainsi et que le deuxième titre consécutif arrive. »
Scudetto
« Sans aucun doute, je savais que j’avais besoin d’un nouveau défi dans ma vie. Dans le football, tout change très vite et, pour le moment, je veux seulement réaliser une bonne saison avec la Roma. J’ai fait mes débuts en Ligue des champions, cela a été une étape importante pour moi, je n’y avais jamais joué, et j’espère gagner des titres avec la Roma et jouer le plus possible.
Le Scudetto ? Nous traversons une bonne période, mais la Serie A est un championnat très compétitif. La situation peut changer très rapidement et nous devons toujours rester concentrés. Nous sommes sur la bonne voie ».
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