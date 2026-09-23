Roma, Rodrigo Mora : « Je regardais Dybala quand j’étais enfant. Le Scudetto ? Nous sommes sur la bonne voie. Il a été difficile de dire adieu à Porto »

« Sans aucun doute, je savais que j’avais besoin d’un nouveau défi dans ma vie. Dans le football, tout change très vite et, pour le moment, je veux seulement réaliser une bonne saison avec la Roma. J’ai fait mes débuts en Ligue des champions, cela a été une étape importante pour moi, je n’y avais jamais joué, et j’espère gagner des titres avec la Roma et jouer le plus possible.

Le Scudetto ? Nous traversons une bonne période, mais la Serie A est un championnat très compétitif. La situation peut changer très rapidement et nous devons toujours rester concentrés. Nous sommes sur la bonne voie ».