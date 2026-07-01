Arrivé à Rome à l’été 2022 en tant que joueur libre en provenance de la Juventus, l’attaquant a récemment soumis une contre-proposition à la direction giallorossa. Il peut compter, en coulisses, sur l’intérêt du Boca Juniors, qui cherche à le faire revenir en Argentine, ainsi que sur la pression exercée par l’entraîneur Gian Piero Gasperini auprès de la famille Friedkin pour prolonger le contrat de « La Joya ». Selon les dernières informations en provenance de la capitale italienne, un accord entre Dybala et la Roma pourrait être conclu sur la base d’un contrat courant jusqu’en 2028, pour un salaire net de 3 millions d’euros.



