Après avoir surmonté la période la plus délicate de l'été, marquée par la clôture du dernier bilan au 30 juin 2025 et la date limite pour déclarer d'éventuelles plus-values d'un montant total de 60 millions d'euros afin d'éviter de nouvelles sanctions de l'UEFA, la Roma peut désormais s'attaquer aux dossiers chauds du mercato. En priorité, le club doit finaliser les prolongations de contrat de Gianluca Mancini, Zeki Celik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini et Paulo Dybala. Concernant l’attaquant argentin, des annonces majeures sont attendues.
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Roma : le renouvellement de Dybala se concrétise. Nouvelle échéance et détails financiers de l’accord, voici ce qui transparaît
La confiance est en hausse
Selon Fabrizio Romano, la Roma est de plus en plus confiante : un accord définitif pourrait être trouvé dans les prochaines heures pour formaliser un nouveau contrat, aux conditions revues par rapport à l’ancien, officiellement expiré il y a quelques heures. Jusqu’ici, l’Argentin touchait un salaire fixe de 6 M€ par saison, auquel s’ajoutaient des primes liées aux performances individuelles et collectives pour atteindre environ 8 M€ nets. La proposition romaine, formulée depuis plusieurs semaines, était nettement inférieure : un bail de deux ans à 2 M€ nets annuels, complétés par des bonus.
LA NOUVELLE OFFRE
Arrivé à Rome à l’été 2022 en tant que joueur libre en provenance de la Juventus, l’attaquant a récemment soumis une contre-proposition à la direction giallorossa. Il peut compter, en coulisses, sur l’intérêt du Boca Juniors, qui cherche à le faire revenir en Argentine, ainsi que sur la pression exercée par l’entraîneur Gian Piero Gasperini auprès de la famille Friedkin pour prolonger le contrat de « La Joya ». Selon les dernières informations en provenance de la capitale italienne, un accord entre Dybala et la Roma pourrait être conclu sur la base d’un contrat courant jusqu’en 2028, pour un salaire net de 3 millions d’euros.
L'histoire de Dybala à la Roma
Au cours de ses quatre saisons comme attaquant de la Roma, Dybala a disputé 140 matchs, marquant 45 buts et délivrant 30 passes décisives. Avant de décrocher la quatrième place lors du dernier championnat de Serie A, synonyme de retour en Ligue des champions après sept ans d’absence, son meilleur résultat avait été la finale de la Ligue Europa 2023.