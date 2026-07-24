Roma : le Club Bruges dit « non » à une offre de 35 millions de la Roma pour Tresoldi, le club romain accentue la pression

Ces dernières heures, la Roma a lancé son offensive pour tenter de faire venir Tresoldi à Rome. Des sources belges font état d'une offre de 35 millions d'euros, encore jugée insuffisante par Bruges, qui vient de céder Tziolis et n'a pas besoin de vendre pour renflouer ses caisses. La Roma ne s'avoue pas vaincue et continue de travailler sur le dossier Tresoldi, qui a inscrit 19 buts en 40 apparitions la saison dernière.