La blessure Summerville saigne encore, mais pour la Roma, il est temps de regarder vers l’avant. Gasperini a demandé un attaquant à associer à Malen pour une équipe engagée entre la Serie A et la Ligue des champions. La priorité reste Nicolo Tresoldi, attaquant né en 2004 à Cagliari, mais qui a décidé de défendre les couleurs de l’Allemagne Espoirs.
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Roma : le Club Bruges dit « non » à une offre de 35 millions de la Roma pour Tresoldi, le club romain accentue la pression
NON À 35 MILLIONS
Ces dernières heures, la Roma a lancé son offensive pour tenter de faire venir Tresoldi à Rome. Des sources belges font état d'une offre de 35 millions d'euros, encore jugée insuffisante par Bruges, qui vient de céder Tziolis et n'a pas besoin de vendre pour renflouer ses caisses. La Roma ne s'avoue pas vaincue et continue de travailler sur le dossier Tresoldi, qui a inscrit 19 buts en 40 apparitions la saison dernière.
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