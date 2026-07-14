La Roma voit définitivement s’envoler l’hypothèse d’un transfert de Mason Greenwood. Cité ces dernières semaines comme la priorité de la formation giallorossa pour renforcer son attaque, l’attaquant anglais s’engage officiellement avec le Fenerbaçe, qui remporte la mise pour ce joueur ayant porté le maillot de l’Olympique de Marseille ces deux dernières saisons.
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Roma : l'affaire Greenwood est officiellement tombé à l'eau : il est désormais joueur de Fenerbahçe. Combien a-t-il coûté et combien Marseille va-t-il encaisser ?
LES CHIFFRES CLÉS DE L’OPÉRATION
Ces derniers jours, Fenerbaçhe a finalisé un accord total avec Greenwood, sur la base d’un contrat courant jusqu’en juin 2030 et d’un salaire net de 10 millions d’euros. Le club stambouliote a ensuite accéléré les discussions avec l’OM pour devancer toute concurrence, notamment celle de l’Arabie saoudite et de l’Atlético de Madrid, qui a surveillé le dossier jusqu’au bout. Le club stambouliote sécurise donc un transfert à 39 millions d’euros, payable en trois ans, capable d’enflammer ses supporters et de raviver la rivalité avec son éternel rival, le Galatasaray. Sur ce montant, environ 12,5 millions d’euros reversés à Manchester United, qui avait négocié un pourcentage à la revente lors du départ de Greenwood vers l’OM, tandis que 3 millions d’euros iront à Getafe.
LA ROMA PREND DES MESURES CORRECTIVES
L'aventure du joueur anglais en France touche à sa fin. Sous le maillot de l'OM, il a disputé 81 matchs, marqué 48 buts et délivré 17 passes décisives. Cet objectif étant désormais hors de portée, la Roma examine les alternatives : Alejandro Garnacho (Chelsea), Crysencio Summerville (Leeds) et Diego Moreira (Strasbourg).
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