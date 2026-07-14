Ces derniers jours, Fenerbaçhe a finalisé un accord total avec Greenwood, sur la base d’un contrat courant jusqu’en juin 2030 et d’un salaire net de 10 millions d’euros. Le club stambouliote a ensuite accéléré les discussions avec l’OM pour devancer toute concurrence, notamment celle de l’Arabie saoudite et de l’Atlético de Madrid, qui a surveillé le dossier jusqu’au bout. Le club stambouliote sécurise donc un transfert à 39 millions d’euros, payable en trois ans, capable d’enflammer ses supporters et de raviver la rivalité avec son éternel rival, le Galatasaray. Sur ce montant, environ 12,5 millions d’euros reversés à Manchester United, qui avait négocié un pourcentage à la revente lors du départ de Greenwood vers l’OM, tandis que 3 millions d’euros iront à Getafe.