Roma-Inter, match comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027, n’est pas seulement le choc direct pour la tête du classement, mais aussi la rencontre la plus attendue sur le plan arbitral de la nouvelle gestion Orsato. Le nouveau patron des arbitres a choisi de confier la direction de la rencontre à Massa, tandis que dans la salle VAR à Lissone se trouveront les très expérimentés Mazzoleni et Di Paolo. Calciomercato vous racontera les épisodes arbitrals les plus discutés.
Roma-Inter, le DIRECT LIVE : le but de Kone validé par la VAR. Lautaro et Thuram réclament un penalty
Roma - Inter : la désignation arbitrale complète
MASSA (photo)
MELI – BERTI
4e arbitre : MARESCA
VAR : MAZZOLENI
AVAR : DI PAOLO
48' Thuram s’écroule dans la surface
Thuram récupère le ballon face à Balerdi et part en contre. Une fois entré dans la surface, il se laisse déséquilibrer et tombe. Massa ne se laisse pas avoir et le Français se relève en poursuivant l’action.
47e minute : but validé de Lautaro
La Roma ne conteste pas le but de Lautaro. Le duel à l’origine de l’action de Thuram sur Mancini est en effet régulier et joué sur le ballon.
45' Carton jaune pour Akanji
Akanji, qui s’était déjà heurté à Malen au moment de la review VAR, arrive en retard sur l’attaquant néerlandais alors que la première période était déjà terminée et le fait tomber. Carton jaune inévitable pour Massa.
36e minute : but validé par la VAR
Centre venu de la droite de Dybala, qui trouve dans la surface Mancini et Kone démarqués. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu de terrain, qui marque en face-à-face avec Martinez. L’arbitre assistant annule, mais au final la VAR valide.
Au moment du centre, Akanji couvrait les deux joueurs et Kone, au moment de la remise de son coéquipier, reste derrière la ligne du ballon.
L’annonce de Massa au stade : « À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé ».
30' Lautaro réclame un penalty
Action construite de l’Inter, qui avec Thuram provoque la sortie de Svilar, ballon pour Barella qui centre au second poteau où Lautaro Martinez, de la tête, tente une remise. Sur la trajectoire, il y a Dybala qui, dans la surface, dévie le ballon avec le bras écarté, et le capitaine de l’Inter réclame un penalty. Massa laisse jouer, la VAR vérifie mais n’intervient pas. Le contact avec le ballon est proche de l’épaule, le mouvement est de fermeture et la distance est réduite.
12e : carton jaune pour Barella
Carton jaune pour Barella, qui proteste vigoureusement contre Massa, lequel a arrêté Thuram lancé en profondeur après un contact avec Hermoso.
6' Le but de Koné est valable
Tout est régulier sur le but de la Roma. Barella perd mal le ballon à la relance et la Roma développe bien son action de la droite vers la gauche. Position régulière de Molina, qui délivre la passe en retrait pour Kone.
3e minute : BALERDI À TERRE, LES MAINS AU VISAGE
Balerdi tente d’anticiper Thuram, qui se met en protection sur la longue passe vers lui dans les trois quarts offensifs. Au contact avec l’attaquant, le défenseur tombe au sol en se tenant le visage. La Roma proteste pour un coup de coude, mais selon l’arbitre Massa, il y a bien faute pour le geste du bras de l’attaquant de l’Inter, sans carton toutefois, puisque Thuram ne donne pas de coup de coude, mais écarte seulement le bras pour prendre position.
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