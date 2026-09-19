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FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Roma-Inter EN DIRECT, les compositions officielles : Diouf et Wesley titulaires. Martinez joue dans le but, Ndicka est là

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Suivez Roma-Inter, le choc et duel direct comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027.

Le choc le plus attendu de cette première partie de la Serie A 2026/2027 débutera officiellement à 18 heures au stade Olympique de Rome. Sur la pelouse, les deux équipes qui dominent jusqu’ici le championnat s’affronteront, avec Roma-Inter qui vaut bien plus qu’un simple choc direct.

La Roma de Gian Piero Gasperini et du duo Malen-Dybala possède la meilleure défense du championnat avec un seul but encaissé et déjà 12 inscrits, mais surtout elle ressemble de plus en plus à une équipe de Gasperini aussi sur le terrain. L’Inter de Cristian Chivu, champion en titre, a effacé le revers contre le Real Madrid et possède la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts, mais avec encore quelques légèretés défensives à corriger.

Le vainqueur abordera la longue trêve avec enthousiasme, légèreté et sérénité, tandis que le perdant devra travailler pour revenir et vivre avec les critiques et les doutes.


ROMA-INTER

BUTEURS : -



  • ROMA-INTER : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH

    Roma-Inter


    Buteurs : -


    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Molina, Cristante, Koné, Wesley ; Dybala, Soulé ; Malen.

    Entr. Gasperini.


    INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco ; Lautaro, Thuram.

    Entr. Chivu.


    Arbitre : Massa

    Avertissements : -

    Expulsions : -

    • Publicité

  • Buts et faits saillants

    0' Coup d’envoi à 18h au stade olympique de Rome.


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