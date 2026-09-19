Le choc le plus attendu de cette première partie de la Serie A 2026/2027 débutera officiellement à 18 heures au stade Olympique de Rome. Sur la pelouse, les deux équipes qui dominent jusqu’ici le championnat s’affronteront, avec Roma-Inter qui vaut bien plus qu’un simple choc direct.

La Roma de Gian Piero Gasperini et du duo Malen-Dybala possède la meilleure défense du championnat avec un seul but encaissé et déjà 12 inscrits, mais surtout elle ressemble de plus en plus à une équipe de Gasperini aussi sur le terrain. L’Inter de Cristian Chivu, champion en titre, a effacé le revers contre le Real Madrid et possède la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts, mais avec encore quelques légèretés défensives à corriger.

Le vainqueur abordera la longue trêve avec enthousiasme, légèreté et sérénité, tandis que le perdant devra travailler pour revenir et vivre avec les critiques et les doutes.





ROMA-INTER

BUTEURS : -







