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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Roma-Inter 2-1 EN DIRECT : Lautaro frappe d’entrée !

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Suivez Roma-Inter, le big match et affrontement direct comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027.

Le choc le plus attendu de cette première partie de la Serie A 2026/2027 débutera officiellement à 18 heures au stade olympique de Rome. Sur le terrain s’affronteront les deux équipes qui dominent jusqu’ici le championnat, avec Roma-Inter qui vaut bien plus qu’un simple choc direct.

La Roma de Gian Piero Gasperini et du duo Malen-Dybala possède la meilleure défense du championnat avec un seul but encaissé et déjà 12 inscrits, mais surtout elle ressemble de plus en plus à une équipe de Gasperini aussi sur le terrain. L’Inter de Cristian Chivu, champion en titre, a effacé la défaite contre le Real Madrid et possède la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts, mais avec encore quelques légèretés défensives à corriger.

Le vainqueur abordera la longue trêve avec enthousiasme, légèreté et sérénité, le perdant devra travailler pour revenir et cohabiter avec les critiques et les doutes.


ROMA-INTER 2-1

BUTEURS : 6e Kone (R), 36e Kone (R), 47e Lautaro (I)



  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    47' BUT - Mancini se fait chiper le ballon par Thuram, qui part en contre avec Lautaro. L'Argentin lance encore le Français dans la profondeur ; une fois arrivé à l'entrée de la surface, ce dernier cherche son coéquipier avec une passe au sol. Reprise en première intention, un tir croisé un peu dévissé, et Svilar est battu.


    36' BUT - Centre venu de la droite de Dybala, qui trouve dans la surface Mancini et Kone, seuls. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu, qui marque face à face avec Martinez. L'arbitre de touche annule, mais au final la VAR valide. L'annonce de Massa : « À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé ».


    33' POTEAU - L'Inter combine bien dans le couloir gauche avec Jones qui, d'une talonnade, récompense l'appel de Bastoni. Face à Svilar, mais excentré à l'angle de la surface de but, le défenseur déclenche un tir qui s'écrase sur le poteau extérieur et termine dehors.


    29' OCCASION - Nouvelle énorme erreur de l'Inter. Centre à ras de terre de Dimarco qui trouve Lautaro Martinez complètement seul au second poteau. Glissade devant le but vide et ballon qui file au-dessus.


    26' OCCASION - Énorme erreur de Bisseck, qui remporte un duel avec Soulé et part seul jusque dans la surface de la Roma. Face à Svilar, le défenseur central allemand se fait toutefois hypnotiser et le score reste de 0-0.


    24' OCCASION - Ballon de Dybala dans la profondeur pour Malen qui, avec son contrôle, se défait de son défenseur et frappe en une fraction de seconde avec puissance. Ballon au-dessus.


    20' - Dybala tente une frappe puissante du gauche de loin, le ballon frôle la gauche de Josep Martinez et passe à un mètre du cadre.


    13' OCCASION - Nouvelle transition rapide de la Roma avec Soulé qui arrive jusqu'à la ligne de fond à gauche et centre au point de penalty, où Dimarco manque son intervention et offre de fait une passe décisive à Dybala. Volée du gauche et ballon de peu au-dessus.


    6' BUT - L'Inter ne parvient pas à bien gérer sa relance et se retrouve déséquilibrée. Dybala renverse le jeu de droite à gauche et trouve Molina qui, libre, contrôle puis remet en retrait pour Manu Kone. Contrôle et frappe dans la surface, Martinez est battu.


    3' - Balerdi tente d'anticiper sur Thuram et finit au sol en se plaignant d'un coup de coude. Pour Massa, il y a faute, mais pas de carton.


    0' Coup d'envoi à 18 heures au stade Olympique de Rome.


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  • ROMA-INTER : LA FEUILLE DE MATCH

    Roma-Inter 2-1


    Buteurs : 6' Koné (R), 36' Koné (R), 47' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Molina, Cristante, Koné, Wesley ; Dybala, Soulé ; Malen.

    Entr. Gasperini.


    INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco ; Lautaro, Thuram.

    Entr. Chivu.


    Arbitre : Massa

    Avertis : Barella (I), Akanji (I)

    Expulsés : -

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