Roma-Inter 2-1 EN DIRECT : Lautaro frappe d’entrée !

47' BUT - Mancini se fait chiper le ballon par Thuram, qui part en contre avec Lautaro. L'Argentin lance encore le Français dans la profondeur ; une fois arrivé à l'entrée de la surface, ce dernier cherche son coéquipier avec une passe au sol. Reprise en première intention, un tir croisé un peu dévissé, et Svilar est battu.





36' BUT - Centre venu de la droite de Dybala, qui trouve dans la surface Mancini et Kone, seuls. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu, qui marque face à face avec Martinez. L'arbitre de touche annule, mais au final la VAR valide. L'annonce de Massa : « À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé ».





33' POTEAU - L'Inter combine bien dans le couloir gauche avec Jones qui, d'une talonnade, récompense l'appel de Bastoni. Face à Svilar, mais excentré à l'angle de la surface de but, le défenseur déclenche un tir qui s'écrase sur le poteau extérieur et termine dehors.





29' OCCASION - Nouvelle énorme erreur de l'Inter. Centre à ras de terre de Dimarco qui trouve Lautaro Martinez complètement seul au second poteau. Glissade devant le but vide et ballon qui file au-dessus.





26' OCCASION - Énorme erreur de Bisseck, qui remporte un duel avec Soulé et part seul jusque dans la surface de la Roma. Face à Svilar, le défenseur central allemand se fait toutefois hypnotiser et le score reste de 0-0.





24' OCCASION - Ballon de Dybala dans la profondeur pour Malen qui, avec son contrôle, se défait de son défenseur et frappe en une fraction de seconde avec puissance. Ballon au-dessus.





20' - Dybala tente une frappe puissante du gauche de loin, le ballon frôle la gauche de Josep Martinez et passe à un mètre du cadre.





13' OCCASION - Nouvelle transition rapide de la Roma avec Soulé qui arrive jusqu'à la ligne de fond à gauche et centre au point de penalty, où Dimarco manque son intervention et offre de fait une passe décisive à Dybala. Volée du gauche et ballon de peu au-dessus.





6' BUT - L'Inter ne parvient pas à bien gérer sa relance et se retrouve déséquilibrée. Dybala renverse le jeu de droite à gauche et trouve Molina qui, libre, contrôle puis remet en retrait pour Manu Kone. Contrôle et frappe dans la surface, Martinez est battu.





3' - Balerdi tente d'anticiper sur Thuram et finit au sol en se plaignant d'un coup de coude. Pour Massa, il y a faute, mais pas de carton.





0' Coup d'envoi à 18 heures au stade Olympique de Rome.





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