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Yosua Arya
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Roma face au Real Madrid : le tableau tactique, les changements tardifs de Mourinho déclenchent une remontée spectaculaire

The tactics board
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Roma
Ligue des Champions

Le Real Madrid a remonté un retard de deux buts pour battre la Roma 4-3 au Stadio Olimpico, au terme d’un duel tactique haletant. Des buts inscrits en fin de match par les remplaçants Carlos Espi et Endrick, suivis d’une réalisation d’Antonio Ruediger dans le temps additionnel, ont renversé la rencontre.

Le Stadio Olimpico a été le théâtre d’une démonstration tactique qui s’est transformée en un festival de buts chaotique, conclu par une victoire 4-3 du Real Madrid face à la Roma. L’équipe de Gian Piero Gasperini semblait maîtriser la rencontre au début de la seconde période, s’appuyant sur son système à haute intensité caractéristique pour exploiter les réorganisations défensives des visiteurs.

Mais le scénario a radicalement changé en fin de match : la rigueur tactique de la première heure a laissé place aux exploits individuels et à une gestion audacieuse du banc.

Le retour de Jose Mourinho à Rome a été marqué par une stratégie calculée, fondée sur la prise de risques. Alors que la Roma cherchait à dominer grâce à une possession structurée et à un marquage individuel agressif, le Real Madrid misait sur sa capacité à résister aux temps forts adverses et à frapper dans les phases de transition.

Le match a opposé deux philosophies : les mouvements mécaniques et synchronisés de Gasperini face à la souplesse pragmatique de Mourinho et à sa capacité à exploiter la fatigue avec efficacité.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Le dispositif tactique de la Roma

    Gasperini a mis en place un 3-4-3 rigide destiné à étouffer les relances du Real Madrid. L’objectif principal était d’exercer un pressing haut, avec un milieu de terrain chargé de perturber Federico Valverde et Aurelien Tchouameni lorsqu’ils tentaient de distribuer le ballon depuis l’arrière.

    Les pistons de la Roma, Nahuel Molina et Wesley, avaient pour consigne de monter très haut, obligeant les latéraux du Real Madrid à reculer et formant une ligne de cinq joueurs en attaque lors des phases de possession prolongées.

    Avec le ballon, la Roma privilégiait le jeu vertical. Marten de Roon, qui a ouvert le score à la 20e minute, assurait l’équilibre défensif, permettant à Manu Kone, puis à Niccolo Pisilli, de se projeter dans les demi-espaces. Les déclencheurs du pressing étaient clairs : dès que le ballon parvenait aux défenseurs centraux du Real Madrid, les deux attaquants de la Roma, emmenés par Donyell Malen, orientaient leurs courses pour fermer les lignes de passe vers les ailes.

    Thibaut Courtois a ainsi été contraint de jouer plusieurs longs ballons, sur lesquels les trois défenseurs de la Roma, emmenés par Gianluca Mancini, avaient l’avantage physique. Le doublé de Malen en seconde période, sur des passes décisives de Rodrigo Mora et Matias Soule, résulte directement des ballons récupérés haut par la Roma et de l’exploitation d’une défense madrilène désorganisée, mise en difficulté par les dédoublements des joueurs romains.

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    Le dispositif tactique du Real Madrid

    Le Real Madrid évoluait en 4-2-3-1, un dispositif qui ressemblait souvent à un 4-4-2 en phase défensive. Le plan de Mourinho reposait sur la solidité d’un bloc médian : attirer les pistons de la Roma vers l’avant pour laisser des espaces à Vinicius Junior et Kylian Mbappe en contre-attaque.

    Le duo formé par Valverde et Tchouameni devant la défense devait contenir les initiatives de Dybala, mais s’est souvent retrouvé en infériorité numérique face aux milieux de la Roma qui se projetaient vers l’avant. L’égalisation de Mbappe à la 25e minute a montré le potentiel de ce plan : il a profité d’une rare défaillance dans le marquage individuel de la Roma.

    En défense, Antonio Rudiger et Ibrahima Konate devaient couvrir de vastes espaces en raison de la liberté offensive accordée à Denzel Dumfries et Marc Cucurella.

    Au fil du match, le bloc madrilène s’est de plus en plus étiré. Les visiteurs ont eu du mal à composer avec les 54 % de possession de la Roma et la supériorité numérique créée par les déplacements de Malen entre les lignes. Le pilier tactique du Real Madrid restait toutefois son efficacité dans le dernier tiers du terrain : malgré une possession moindre, il affichait un total d’Expected Goals (xG) plus élevé, à 1,655. Cela suggère que, lorsqu’il parvenait à franchir le pressing de la Roma, les occasions qu’il se procurait étaient de meilleure qualité que celles des locaux.

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    La bataille tactique

    La bataille décisive s’est jouée sur les côtés. Pendant 60 minutes, les pistons de la Roma ont dominé, repoussant Madrid dans son camp et permettant à Malen de trouver des espaces dans la surface.

    Gasperini a remporté la première bataille tactique en créant un surnombre dans l’axe, obligeant Valverde à reculer et isolant Mbappe. L’avance de la Roma (3-1) reflétait justement sa capacité à appliquer un plan tactique complexe face à une équipe davantage dans la réaction.

    Mais le match a basculé lorsque le pressing haut de la Roma, dont les joueurs commençaient à fatiguer, s’est heurté à la fraîcheur des joueurs madrilènes. À mesure que les Romains perdaient de l’énergie, leur marquage individuel a commencé à montrer des failles. L’espace derrière Molina et Wesley, jusque-là couvert par la défense à trois, s’est ouvert aux joueurs madrilènes entrés en cours de jeu.

    La bataille tactique a finalement été remportée non par le onze de départ, mais grâce à la prise de conscience de Mourinho : le système de la Roma ne peut pas être maintenu physiquement pendant 90 minutes sous une pression constante.

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    Ajustements en cours de match

    Mourinho a procédé à un double changement à la 59e minute, modifiant fondamentalement la configuration du match. En faisant entrer Arda Guler et Endrick à la place de Vinicius et Dumfries, il a déplacé l’axe de l’attaque. L’entrée de Guler a été particulièrement décisive : quittant un rôle d’ailier traditionnel pour celui de meneur de jeu rentrant dans l’axe, il a apporté la vision créative qui faisait défaut. Ses deux passes décisives sur corner dans les dernières minutes ont illustré sa capacité à trouver des espaces entre les joueurs de la Roma.

    Gasperini a tenté de réagir en faisant entrer Leonardo Balerdi et Lorenzo Pellegrini pour redonner de la solidité à sa défense, mais la dynamique avait changé de camp. L’entrée tardive de Carlos Espi côté madrilène a offert un point d’appui physique que la défense à trois de la Roma, fatiguée, n’a pas réussi à contenir. Entre la 82e et la 90e minute, Madrid a abandonné son organisation pragmatique pour un 3-2-5 entièrement tourné vers l’attaque, projetant davantage de joueurs vers l’avant afin de profiter de la panique défensive de la Roma. Le but de la victoire inscrit par Rudiger à la 90e minute a couronné cette pression incessante en fin de match.

    En fin de compte, la profondeur et la polyvalence du banc du Real Madrid ont fait la différence. Si le 3-4-3 de la Roma a été supérieur sur le plan tactique pendant la majeure partie de la rencontre, l’équipe n’a pas su s’adapter au pari tenté par Mourinho en fin de match. Le passage d’un bloc médian structuré à une attaque tous azimuts a permis à Madrid de marquer trois buts au cours des huit dernières minutes et du temps additionnel. Le pressing intense de la Roma a fini par lui coûter cher : la fatigue qui en a résulté a ouvert des brèches tactiques que Guler et Endrick étaient parfaitement armés pour exploiter.

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