Le Stadio Olimpico a été le théâtre d’une démonstration tactique qui s’est transformée en un festival de buts chaotique, conclu par une victoire 4-3 du Real Madrid face à la Roma. L’équipe de Gian Piero Gasperini semblait maîtriser la rencontre au début de la seconde période, s’appuyant sur son système à haute intensité caractéristique pour exploiter les réorganisations défensives des visiteurs.

Mais le scénario a radicalement changé en fin de match : la rigueur tactique de la première heure a laissé place aux exploits individuels et à une gestion audacieuse du banc.

Le retour de Jose Mourinho à Rome a été marqué par une stratégie calculée, fondée sur la prise de risques. Alors que la Roma cherchait à dominer grâce à une possession structurée et à un marquage individuel agressif, le Real Madrid misait sur sa capacité à résister aux temps forts adverses et à frapper dans les phases de transition.

Le match a opposé deux philosophies : les mouvements mécaniques et synchronisés de Gasperini face à la souplesse pragmatique de Mourinho et à sa capacité à exploiter la fatigue avec efficacité.