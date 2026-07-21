Crysencio Summerville est sur le point de s’engager avec la Roma. Selon Alfredo Pedullà, les Giallorossi auraient trouvé un accord pour le milieu offensif néerlandais pour un montant légèrement inférieur à 50 millions d’euros ; le transfert devrait être finalisé d’ici demain. L’ancien joueur de Leeds, qui souhaitait partir après la relégation de West Ham en Championship, faisait pression depuis plusieurs jours pour un transfert en Italie : il s’est entretenu avec son coéquipier en équipe nationale Malen et a immédiatement accepté l’opportunité de jouer en Serie A.