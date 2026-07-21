Crysencio Summerville est sur le point de s’engager avec la Roma. Selon Alfredo Pedullà, les Giallorossi auraient trouvé un accord pour le milieu offensif néerlandais pour un montant légèrement inférieur à 50 millions d’euros ; le transfert devrait être finalisé d’ici demain. L’ancien joueur de Leeds, qui souhaitait partir après la relégation de West Ham en Championship, faisait pression depuis plusieurs jours pour un transfert en Italie : il s’est entretenu avec son coéquipier en équipe nationale Malen et a immédiatement accepté l’opportunité de jouer en Serie A.
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Roma est sur le point d'enrôler Summerville : combien touchera West Ham, et quel sera le salaire du Néerlandais ?
L'ACHAT LE PLUS CHER DE L'HISTOIRE DU FOOTBALL
Les détails financiers ne sont pas encore officiels, mais selon les dernières indiscrétions, les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert définitif évalué à 47 millions d’euros, plus des bonus. Selon Calcio e Finanza, l’attaquant, auteur de deux buts lors de la Coupe du monde, deviendrait ainsi le transfert le plus onéreux de l’histoire de la Roma, devant les 42 M€ déboursés pour Patrik Schick, les 40 M€ (plus 2 M€ de primes) investis dans Tammy Abraham et les 41 M€ versés pour Arthem Dovbyk.
UN CONTRAT DE PLUS DE 4 MILLIONS D'EUROS
Summerville devrait signer un contrat de quatre ou cinq ans, pour un salaire annuel de 4,2 millions d'euros plus des primes. Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de l'effectif, devant Malen et Ndicka, rémunérés chacun 4 millions d'euros, et devant Dybala, qui, après sa prolongation, percevra environ 3 millions d'euros plus des primes.
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