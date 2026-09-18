Roma, Balerdi : « Je veux rester longtemps. Tu fais deux bons matches et tu es un dieu, deux mauvais et tu es le diable »

Leonardo Balerdi, défenseur argentin de la Roma, se confie dans un entretien accordé à Il Tempo, en revenant d’abord sur son arrivée à la Roma l’an dernier : « J’ai dit dès le début que j’étais très heureux. J’avais envie de changer d’air après avoir passé tant d’années à Marseille. J’avais le désir de jouer en Serie A depuis que j’étais petit et aujourd’hui, ici à la Roma, je suis plus qu’heureux ».





SUR GASPERINI

« Je me sens bien avec ses consignes, j’ai le sentiment de progresser physiquement de jour en jour. Sa manière d’entraîner est un avantage pour moi parce qu’en match, je me sens fort. Il vient sur le terrain et fait ce qu’il doit faire. Nous n’avons pas beaucoup parlé d’autre chose mais avec moi, il a toujours été au top ».





LA COMPARAISON AVEC BARESI

« Disons que les médias ont un peu changé les mots du coach. Cela dit, il y a un problème : je ne voulais pas être défenseur, mais milieu de terrain. Gago a été l’une de mes idoles, j’aimais aussi Riquelme et Palermo de Boca. Quand j’ai compris que j’allais devenir défenseur, j’ai commencé à regarder les plus grands comme Maldini, Ramos, Van Dijk. Baresi aussi, évidemment ».



