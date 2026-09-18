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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Roma, Balerdi : « Je veux rester longtemps. Tu fais deux bons matches et tu es un dieu, deux mauvais et tu es le diable »

Roma
L. Balerdi
Serie A

Interview du défenseur de la Roma

Leonardo Balerdi, défenseur argentin de la Roma, se confie dans un entretien accordé à Il Tempo, en revenant d’abord sur son arrivée à la Roma l’an dernier : « J’ai dit dès le début que j’étais très heureux. J’avais envie de changer d’air après avoir passé tant d’années à Marseille. J’avais le désir de jouer en Serie A depuis que j’étais petit et aujourd’hui, ici à la Roma, je suis plus qu’heureux ».


SUR GASPERINI

« Je me sens bien avec ses consignes, j’ai le sentiment de progresser physiquement de jour en jour. Sa manière d’entraîner est un avantage pour moi parce qu’en match, je me sens fort. Il vient sur le terrain et fait ce qu’il doit faire. Nous n’avons pas beaucoup parlé d’autre chose mais avec moi, il a toujours été au top ».


LA COMPARAISON AVEC BARESI

« Disons que les médias ont un peu changé les mots du coach. Cela dit, il y a un problème : je ne voulais pas être défenseur, mais milieu de terrain. Gago a été l’une de mes idoles, j’aimais aussi Riquelme et Palermo de Boca. Quand j’ai compris que j’allais devenir défenseur, j’ai commencé à regarder les plus grands comme Maldini, Ramos, Van Dijk. Baresi aussi, évidemment ».


  • SUR ROMA-INTER

    « Inter a réalisé un parcours extraordinaire ces dernières années, nous ne pouvons pas l’ignorer. Mais nous devons préparer ce match comme tous les autres. Nous devons gagner sans regarder qui nous avons en face. Bien sûr, en connaissant leurs qualités, nous devrons nous adapter, mais toujours en donnant cent pour cent. Un match qui peut nous donner le déclic décisif pour la suite de la saison. »


    L'EUPHORIE...

    « J’y suis un peu habitué, en venant de Marseille, si tu fais deux bons matches, tu es un dieu, puis il en suffit d’autant pour être comme le diable. Maintenant, j’essaie seulement de me concentrer sur le terrain sans penser à écouter ce qui se dit à l’extérieur. »


    L'AVENIR

    Vous êtes ici en prêt avec option, votre espoir est de rester ?

    « Absolument oui. Je veux tout faire pour rester ici longtemps. Personnellement, que ce soit en sélection ou à la Roma, je veux gagner un trophée. »



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