Rodrigo Mora est virtuellement un nouveau joueur de la Roma. Pour l’officialisation, il ne manque plus que les signatures sur les contrats, mais pour le talentueux Portugais né en 2007, le club romain a trouvé un accord avec le FC Porto, qui a choisi d’encaisser moins (il était parti d’une demande initiale de 47 millions d’euros) mais immédiatement. Les Dragons n’ont jamais ouvert à une option d’achat, par crainte de voir Mora revenir l’année prochaine avec une valeur de transfert dépréciée. Après de longues négociations, riches en tensions et en silences, le feu vert est arrivé, satisfaisant tout le monde. Le FC Porto cède celui qui est aujourd’hui un troisième choix de Farioli, Gasperini obtient le meneur offensif qu’il voulait.
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Roma a bouclé l’arrivée de Rodrigo Mora : les coûts de l’opération. Clause libératoire de 120 millions, il arrive aujourd’hui en Italie
Clause de 120 millions d’euros
Mora coûtera 25 millions d’euros de montant fixe, avec une clause sur une future revente et une clause d’achat spécifique pour acquérir 100 % du joueur contre 25 millions d’euros supplémentaires. Comme l’écrit le Corriere dello Sport, l’accord a été affiné hier avec l’insertion de deux clauses : l’une concernera le transfert et atteindra 120 millions, l’autre permettra en revanche à la Roma de verser 20 millions supplémentaires en cas de future cession pour ne pas être obligée de reverser la moitié de la somme encaissée à la partie adverse.
Il sera le meneur de jeu de Gasperini
Mora à la Roma signera un contrat de cinq ans, à 2 millions d’euros nets par saison. Avec le FC Porto, avec lequel il a débuté en septembre 2024, il a inscrit 16 buts en 80 apparitions. Pour Gasperini, qui s’est entretenu avec lui par téléphone, il sera l’un des deux meneurs de jeu, avec Dybala ou Soulé, derrière Malen, premier choix, ou Castro.
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