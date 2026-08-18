Roma a bouclé l’arrivée de Rodrigo Mora : les coûts de l’opération. Clause libératoire de 120 millions, il arrive aujourd’hui en Italie

Rodrigo Mora est virtuellement un nouveau joueur de la Roma. Pour l’officialisation, il ne manque plus que les signatures sur les contrats, mais pour le talentueux Portugais né en 2007, le club romain a trouvé un accord avec le FC Porto, qui a choisi d’encaisser moins (il était parti d’une demande initiale de 47 millions d’euros) mais immédiatement. Les Dragons n’ont jamais ouvert à une option d’achat, par crainte de voir Mora revenir l’année prochaine avec une valeur de transfert dépréciée. Après de longues négociations, riches en tensions et en silences, le feu vert est arrivé, satisfaisant tout le monde. Le FC Porto cède celui qui est aujourd’hui un troisième choix de Farioli, Gasperini obtient le meneur offensif qu’il voulait.











