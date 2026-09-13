Le SC Fribourg a poursuivi son début de saison parfait en Bundesliga avec une impitoyable victoire 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach à l'Europa-Park Stadion. Des doublés de Yannik Engelhardt et Igor Matanovic, ainsi qu'un but tardif du capitaine Maximilian Eggestein, ont assuré un troisième succès en trois matches.

Cette victoire a propulsé l'équipe de Julian Schuster en tête du classement de Bundesliga.

À égalité de points avec le Borussia Dortmund, Fribourg occupe la première place grâce à un plus grand nombre de buts marqués et à une différence de buts de +9.