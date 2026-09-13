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Rois du château ! Fribourg prend la tête de la Bundesliga après avoir écrasé Gladbach avec cinq buts
Fribourg prend la tête après un festival offensif à cinq étoiles
Le SC Fribourg a poursuivi son début de saison parfait en Bundesliga avec une impitoyable victoire 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach à l'Europa-Park Stadion. Des doublés de Yannik Engelhardt et Igor Matanovic, ainsi qu'un but tardif du capitaine Maximilian Eggestein, ont assuré un troisième succès en trois matches.
Cette victoire a propulsé l'équipe de Julian Schuster en tête du classement de Bundesliga.
À égalité de points avec le Borussia Dortmund, Fribourg occupe la première place grâce à un plus grand nombre de buts marqués et à une différence de buts de +9.
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Schuster félicite l’effectif pour avoir surmonté ce premier test
S’exprimant après le match, Schuster a reconnu que Gladbach avait représenté un défi de taille lors des premiers échanges avant que Fribourg ne prenne totalement le contrôle. Il a salué ses joueurs pour avoir répondu à l’intensité défensive des visiteurs avant de tirer profit du carton rouge reçu par Tim Kleindienst à la 52e minute.
L’entraîneur principal a souligné l’importance de rester vigilant une fois l’avantage numérique acquis.
« J’ai trouvé les premières minutes très exigeantes, a expliqué Schuster. Gladbach a mis beaucoup de pression et nous avons vraiment dû fournir un énorme travail défensif. Les garçons étaient totalement concentrés et ont fait en sorte que la dynamique reste de notre côté. »
Le coach dit aux supporters et aux joueurs de profiter du moment
Schuster a insisté sur le fait que toutes les personnes liées au club devaient apprécier leur position actuelle au sommet du football allemand. Homme du match, Engelhardt, qui a inscrit son premier doublé chez les professionnels contre son ancien club, a partagé la joie de son entraîneur après le coup de sifflet final.
L'entraîneur de Fribourg a souligné l'énergie positive qui entourait les supporters lors d'un après-midi mémorable.
« L'image actuelle est belle, aussi pour les supporters, a ajouté Schuster. On voit tout le monde sourire un samedi après-midi et c'est agréable. Nous profitons du moment. Je pense qu'il faut toujours en profiter, puis se projeter de nouveau vers l'avant. »
- Beautiful Sports
Fribourg cherche à entretenir son impressionnante dynamique
Après s’être imposé comme l’un des premiers leaders, Fribourg se prépare désormais à maintenir sa bonne dynamique dans les semaines à venir. Schuster a souligné que, s’il est essentiel de savourer le succès actuel, l’équipe doit rester concentrée sur la nécessité de prendre des points.
Le club vise à conserver cette solidité défensive et cette fluidité offensive lors de ses prochaines rencontres.
Fribourg retrouve la compétition avec l’intention de conserver sa place au sommet de la Bundesliga.
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