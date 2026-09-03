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Rois de la vente ! Chelsea pulvérise le record mondial des ventes sur le marché des transferts avec un dégraissage estival vertigineux à 380 M£
Pulvériser le record absolu des ventes sur le marché des transferts
L’examen financier et les strictes règles de profit et de durabilité ont transformé les transferts de joueurs en pilier essentiel de l’administration moderne du football. Dans ce contexte d’équilibrage des bilans, Chelsea a porté les ventes de joueurs à un niveau sans précédent lors du mercato estival.
Selon Transfermarkt, le club de Stamford Bridge a généré l’incroyable somme de 448 millions d’euros sur un seul mercato, pulvérisant les précédents records financiers dans le football européen.
Ces revenus sans précédent reflètent un changement opérationnel délibéré, pensé pour rester en conformité avec les exigences du fair-play financier aux niveaux national et continental.
- AFP
Les rois de la vente au cœur d’un énorme dégraissage
Cette somme astronomique a été accumulée grâce à un dégraissage estival impitoyable, qui a vu plusieurs grands noms de l'équipe première quitter le club. Le joyau de leurs ventes a été le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez, qui a bouclé le jour de la date limite du mercato un transfert de 145 millions d'euros vers le rival national Manchester City, égalant le record de Premier League.
Au-delà du milieu argentin, Transfermarkt a noté que Chelsea a obtenu des indemnités massives en se séparant d'éléments clés de l'effectif afin d'équilibrer ses comptes.
Le trading de joueurs de Chelsea continue de voir des sommes colossales partir dans tous les sens, le club ayant engrangé à lui seul cet été un montant record de 448 millions d'euros en indemnités de transfert.
Analyse des départs à plusieurs millions de livres sterling
L’ampleur des départs de Chelsea est mise en évidence par les prix élevés attachés à de nombreux membres de l’effectif. Andrey Santos a rapporté 56,3 millions d’euros, l’attaquant Nicolas Jackson est parti pour 55,5 millions d’euros, et le latéral espagnol Marc Cucurella a rapporté 55 millions d’euros.
D’autres sommes importantes sont également entrées grâce aux ventes de Liam Delap (52 millions d’euros), Trevoh Chalobah (30 millions d’euros), Tyrique George (21 millions d’euros), Marc Guiu (15 millions d’euros) et Tosin (11,7 millions d’euros).
Cette vaste redistribution des talents a permis aux dirigeants de Stamford Bridge de générer un bénéfice net sur plusieurs tranches d’âge et secteurs de jeu.
- AFP
Dominer le classement financier de la Premier League
Le total record de 448 millions d’euros encaissé par Chelsea le place confortablement au sommet des ventes réalisées sur un seul mercato dans l’histoire du football, éclipsant largement ses propres précédents records ainsi que ceux des clubs rivaux.
Avec Aston Villa (360 millions d’euros) et Manchester City (337 millions d’euros), qui ont eux aussi affiché des chiffres de ventes historiques cet été, les clubs de Premier League continuent de redéfinir les flux financiers.
Pour Chelsea, cette stratégie commerciale agressive assure sa conformité tout en remodelant en permanence son effectif en vue des défis à venir.
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