L’examen financier et les strictes règles de profit et de durabilité ont transformé les transferts de joueurs en pilier essentiel de l’administration moderne du football. Dans ce contexte d’équilibrage des bilans, Chelsea a porté les ventes de joueurs à un niveau sans précédent lors du mercato estival.

Selon Transfermarkt, le club de Stamford Bridge a généré l’incroyable somme de 448 millions d’euros sur un seul mercato, pulvérisant les précédents records financiers dans le football européen.

Ces revenus sans précédent reflètent un changement opérationnel délibéré, pensé pour rester en conformité avec les exigences du fair-play financier aux niveaux national et continental.